Нардеп вибухнув гнівом: які претензії влада висуває до українців під час війни

У Верховній Раді стали на захист пересічних українців. Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що поки українці тримають економіку, влада дорікає їм “низькою продуктивністю праці”. Так він відповів на заяву свого колеги про низьку продуктивність праці українців порівняно з країнами Євросоюзу. Разумков зауважив, що ніде в Європі не ведуть бойові дії, а українці працюють під обстрілами, відновлюють зруйноване, платять податки, тримають економіку й забезпечують армію.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Він наголосив, що у світі, мабуть, більше немає такої працьовитої нації, як українці. Адже люди вранці йдуть на підприємства, заводи, лікарні, школи, садки та університети після масованих атак, коли зруйнована енергетика, немає світла, тепла та води.

“Тому перш ніж оцінювати продуктивність українців, владі варто подивитися на власну роботу. Бо продуктивність тієї ж Верховної Ради сьогодні, на жаль, залишає бажати кращого. Три тижні Парламент може не проводити засідань. А коли нарешті починається пленарний тиждень, більшості депутатів вистачає сил лише на кілька годин роботи”, — переконаний політик.

За його словами, паралельно ті самі представники влади звинувачують опозицію в нібито зриві голосувань за законопроєкти, які знищують український бізнес. Хоча в сесійній залі під час обговорення цих питань присутня переважно опозиція, а не монобільшість, наголосив парламентар.

“Виходить дивна логіка: українців докоряють у “недостатній продуктивності”, з бізнесу тягнуть все більше податків, а сама влада далеко не завжди здатна належно виконати свої прямі обов’язки! Українці вже довели свою працьовитість. Тепер час довести власну ефективність тим, хто отримує зарплату з їхніх податків і має ухвалювати рішення для країни!”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про українську балістику.