Нардеп вибухнув гнівом: які претензії влада висуває до українців під час війни

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Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді стали на захист пересічних українців. Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що поки українці тримають економіку, влада дорікає їм “низькою продуктивністю праці”. Так він відповів на заяву свого колеги про низьку продуктивність праці українців порівняно з країнами Євросоюзу. Разумков зауважив, що ніде в Європі не ведуть бойові дії, а українці працюють під обстрілами, відновлюють зруйноване, платять податки, тримають економіку й забезпечують армію.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Він наголосив, що у світі, мабуть, більше немає такої працьовитої нації, як українці. Адже люди вранці йдуть на підприємства, заводи, лікарні, школи, садки та університети після масованих атак, коли зруйнована енергетика, немає світла, тепла та води.
За його словами, паралельно ті самі представники влади звинувачують опозицію в нібито зриві голосувань за законопроєкти, які знищують український бізнес. Хоча в сесійній залі під час обговорення цих питань присутня переважно опозиція, а не монобільшість, наголосив парламентар.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про українську балістику.