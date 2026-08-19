У Зеленского ответили на заявление Федорова о выборах во время войны

В Офисе президента Украины отреагировали на заявление бывшего министра обороны Михаила Федорова, призвавшего наработать механизм проведения выборов в условиях длительной войны. На Банковой заявили, что сам факт проведения выборов не отрицают, однако главным препятствием остаются условия безопасности. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседника в Офисе президента.

У Зеленского ответили на заявление Федорова о выборах. Фото из открытых источников

По словам представителя ОП, проблема заключается не в нежелании проводить голосование, а в том, что полноценный избирательный процесс требует гораздо больше, чем технической возможности отдать голос.

"Пусть проводит между баллистиками, что здесь скажешь. Никто никогда не был против выборов, но избирательный процесс – это больше, чем придумать, как голосовать", – заявил источник в ОП.

Собеседник в ОП также обратил внимание на ежедневные риски безопасности, которые создают российские атаки. В частности, речь идет об ударах "Шахедами" и баллистических ракет. По его словам, именно реальная угроза обстрелов в значительной степени определяет, насколько возможно проведение выборов в Украине сейчас.

Напомним, что Михаил Федоров вечером 18 августа записал видео, в котором обратился к украинцам. Бывший министр обороны заявил, что Украина должна найти законный, безопасный и реалистичный механизм для возобновления полноценного демократического процесса, если война продлится еще несколько лет.

Федоров особо подчеркнул необходимость обеспечить право голоса для военнослужащих, находящихся за рубежом украинцев и жителей прифронтовых территорий. Среди вызовов он назвал безопасность выборов, независимость институтов и доверие граждан к результатам. В своем обращении бывший министр также раскритиковал коррупцию и кадровую политику, заявив о "системном кризисе управления" в государстве.



