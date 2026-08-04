У Зеленського приголомшили правилами: кому можна протестувати під час війни

Протести в Україні, які розпочалися після відставки Михайла Федорова, тривають до цього часу. Активісти вимагали відставки головкома Олександра Сирського і президент Володимир Зеленський ухвалив таке рішення. Однак в Офісі президента пояснили, що до цього призвели не протестні настрої.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів, кому фактично можна виходити на протести в Україні під час війни. На його думку, протести, незалежно від віку протестувальників, — це становлення внутрішнього вольового стрижня у людей.

“Студенти, яким там 17, 18, 20 років у цьому віці вони хочуть знайти для себе розуміння, що таке соціальний договір і яке місце вони займатимуть у суспільстві і чи будуть вони мати інструменти, якщо вони не перебувають у вертикалі управління, чи будуть вони мати інструменти для того, щоб їх почути”, — пояснив Подоляк.

За його словами, на протести можуть вийти всі, однак, приміром військові — не можуть залишити свою службу, як і інші працюючі. Загалом, пояснив він, дорослі люди мають нести відповідальність за ту справу, якою займаються, а студенти, фактично, відповідають поки самі за себе.

Подоляк зауважив, що відставка Сирського більше пов’язана не з протестними настроями, а з ефективністю чи неефективністю системи управління, її конфліктністю чи неконфліктністю.

Щодо протестів радник керівника ОП вказав декілька основних аспектів:

1. У демократії будь-хто може вийти, якщо з чимось не згоден у рамках соціальних відносин.

2. Під час війни є безумовні обмеження. І ці обмеження насамперед пов'язані не з тим, що держава репресивно забороняє, а з тим, що людина розуміє ту відповідальність, яку взяв на себе або як працюючий міністр, або як доросла людина.

3. Більш юне покоління, яке хоче набути свого права, щоб його чули, може вийти сьогодні з помилками і так далі, має на це право.

Подоляк зауважив, що в демократії не можна сказати, щоб всі закрилися у квартирах і не виходили, однак наголосив на відповідальності та виборі — дотримуватися взятих на себе зобов’язань чи конфліктувати публічно, усвідомлюючи ризики та необхідність консолідації під час війни.

При цьому він підсумовує, що вважає протести проти мобілізації неправильними, однак сама система мобілізації потребує кардинальних змін.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення Зеленського змінить все.



