У Зеленского ошеломили правилами: кому можно протестовать во время войны

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Кречмаровская Наталия
Протесты в Украине, которые начались после отставки Михаила Федорова, продолжаются по сей день. Активисты потребовали отставки главкома Александра Сырского и президент Владимир Зеленский принял такое решение. Однако в Офисе президента объяснили, что к этому привели не протестные настроения.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал, кому фактически можно выходить на протесты в Украине во время войны. По его мнению, протесты, независимо от возраста протестующих, – это становление внутреннего волевого стержня у людей.
По его словам, на протесты могут выйти все, однако, например, военные — не могут оставить свою службу, как и другие работающие. В общем, пояснил он, взрослые люди должны нести ответственность за то дело, которым занимаются, а студенты фактически отвечают пока сами за себя.
Подоляк отметил, что отставка Сырского больше связана не с протестными настроениями, а с эффективностью или неэффективностью системы управления, ее конфликтностью или неконфликтностью.
По поводу протестов советник руководителя ОП указал несколько основных аспектов:
1. В демократии любой может выйти, если с чем-то не согласен в рамках социальных отношений.
2. Во время войны есть безусловные ограничения. И эти ограничения прежде всего связаны не с тем, что государство репрессивно запрещает, а с тем, что человек понимает ответственность, которую взял на себя либо как работающий министр, либо как взрослый человек.
3. Более юное поколение, желающее обрести свое право, чтобы его слышали, может выйти сегодня с ошибками и так далее, имеет на это право.
Подоляк отметил, что в демократии нельзя сказать, чтобы все закрылись в квартирах и не выходили, однако отметил ответственность и выбор — соблюдать взятые на себя обязательства или конфликтовать публично, осознавая риски и необходимость консолидации во время войны.
При этом он заключает, что считает протесты против мобилизации неправильными, однако сама система мобилизации требует кардинальных изменений.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение Зеленского изменит все.