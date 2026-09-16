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У ВР з’явився новий народний депутат: деталі

ЦВК зареєструвала Дмитра Видолоба народним депутатом від "Слуги народу". Він замінить Андрія Місяця, який відмовився від мандата.

16 вересня 2026, 20:45
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Slava Kot

Центральна виборча комісія зареєструвала Дмитра Видолоба народним депутатом України від партії "Слуга народу". Він має зайняти місце Андрія Місяця, який відмовився від депутатського мандата. Про це повідомила пресслужба Секретаріату ЦВК.

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Як зазначили у виборчій комісії, 4 вересня 2026 року ЦВК визнала Андрія Місяця обраним народним депутатом за результатами позачергових парламентських виборів 21 липня 2019 року. Його було обрано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу". 

Однак Місяць у визначений законом строк подав до ЦВК заяву про відмову від депутатського мандата. Через це комісія визнала його таким, який не набув депутатських повноважень. 

Після цього ЦВК перейшла до наступного кандидата у виборчому списку партії. Обраним та зареєстрованим народним депутатом визнали Дмитра Видолоба, який був включений до списку "Слуги народу" під номером 168. Водночас сама реєстрація у ЦВК ще не означає автоматичного набуття депутатських повноважень. Видолоб стане повноправним народним депутатом після складення присяги у Верховній Раді. 

Таким чином, після відмови Андрія Місяця від мандата депутатський корпус парламенту поповнить Дмитро Видолоб. Його депутатські повноваження розпочнуться з моменту складення присяги.

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Джерело: https://www.cvk.gov.ua/novini/dmitra-vidoloba-viznano-obranim-ta-zareiestrovano-narodnim-deputatom-ukraini.html
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