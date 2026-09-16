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В ВР появился новый народный депутат: детали

ЦИК зарегистрировал Дмитрия Выдолоба народным депутатом от "Слуги народа". Он заменит отказавшегося от мандата Андрея Месяца.

16 сентября 2026, 20:45
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Slava Kot

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Дмитрия Выдолоба народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". Он должен занять место Андрея Месяца, отказавшегося от депутатского мандата. Об этом сообщила пресс-служба Секретариата ЦИК.

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Как отметили в избирательной комиссии, 4 сентября 2026 года ЦИК признал Андрея Месяца избранным народным депутатом по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Он был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".

Однако Месяц в установленный законом срок подала в ЦИК заявление об отказе от депутатского мандата. Поэтому комиссия признала его таким, который не вступил в депутатские полномочия.

После этого ЦИК перешел к следующему кандидату в избирательном списке партии. Избранным и зарегистрированным народным депутатом признали Дмитрия Выдолоба, включенного в список "Слуги народа" под номером 168. В то же время сама регистрация в ЦИК еще не означает автоматического обретения депутатских полномочий. Выдолоб станет полноправным народным депутатом после принесения присяги в Верховной Раде.

Таким образом, после отказа Андрея Месяца от мандата депутатский корпус парламента пополнит Дмитрий Выдолоб. Его депутатские полномочия начнутся с момента принесения присяги.

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Источник: https://www.cvk.gov.ua/novini/dmitra-vidoloba-viznano-obranim-ta-zareiestrovano-narodnim-deputatom-ukraini.html
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