В ВР появился новый народный депутат: детали

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Дмитрия Выдолоба народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". Он должен занять место Андрея Месяца, отказавшегося от депутатского мандата. Об этом сообщила пресс-служба Секретариата ЦИК.

Дмитрий Выдолоб стал новым народным депутатом Украины

Как отметили в избирательной комиссии, 4 сентября 2026 года ЦИК признал Андрея Месяца избранным народным депутатом по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Он был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".

Однако Месяц в установленный законом срок подала в ЦИК заявление об отказе от депутатского мандата. Поэтому комиссия признала его таким, который не вступил в депутатские полномочия.

После этого ЦИК перешел к следующему кандидату в избирательном списке партии. Избранным и зарегистрированным народным депутатом признали Дмитрия Выдолоба, включенного в список "Слуги народа" под номером 168. В то же время сама регистрация в ЦИК еще не означает автоматического обретения депутатских полномочий. Выдолоб станет полноправным народным депутатом после принесения присяги в Верховной Раде.

Таким образом, после отказа Андрея Месяца от мандата депутатский корпус парламента пополнит Дмитрий Выдолоб. Его депутатские полномочия начнутся с момента принесения присяги.

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