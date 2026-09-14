Україна ризикує втратити мільярдну допомогу: депутатам встановили жорсткий дедлайн

Україна може втратити значну частину міжнародного фінансування обсягом 29,5 млрд доларів, якщо Верховна Рада не встигне вчасно ухвалити необхідні законопроєкти. Уряд закликав депутатів прискорити роботу та погодив конкретні строки для голосувань.

Україна ризикує втратити 29,5 млрд доларів допомоги

За даними, наведеними в заяві прем'єр-міністра України Сергія Корецького, ситуація з державними фінансами залишається надзвичайно складною. Міжнародна фінансова підтримка необхідна Україні для збалансування бюджету, забезпечення соціальних виплат та, передусім, фінансування потреб Сил оборони.

Після серії консультацій з парламентарями уряд планує передати депутатам і профільним комітетам детальний графік із дедлайнами для кожного рішення. Саме від виконання цих зобов’язань залежатиме подальше надходження частини коштів від міжнародних партнерів. Окремий перелік завдань має виконати Кабінет міністрів. Йдеться про 42 рішення, необхідні для забезпечення міжнародної фінансової підтримки.

Спочатку уряд планував завершити цю роботу до 1 листопада, однак тепер поставив собі більш ранній дедлайн — 15 жовтня. Таким чином, влада прагне синхронізувати свої дії з графіком парламентських голосувань і вимогами міжнародних партнерів.

Як повідомив Корецький, питання фінансування обговорили 14 вересня під час зустрічі за участю послів країн G7 та Європейського Союзу, представників уряду, Верховної Ради та парламентських комітетів. Учасники наголосили на необхідності узгодженої роботи всіх гілок влади. Якщо необхідні рішення будуть ухвалені з запізненням, Україна ризикує не отримати частину запланованої допомоги.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що перед зимою українцям виплатять майже 20 тисяч гривень: хто може розраховувати на гроші.