Министерство юстиции США 30 января обнародовало новый массив файлов Эпштейна с более чем тремя миллионами страниц материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл. Публикация явилась результатом закона о прозрачности после месяцев общественного и политического давления. Среди фигурирующих в документах также присутствуют упоминания о президенте Украины Владимире Зеленском.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В файлах Эпштейна Украина упоминается 1978 раз, а Владимир Зеленский 38 раз. Однако фактически все упоминания о Зеленском содержатся в аналитических справках и обзорах международных политических процессов. Никакой прямой или косвенной связи президента с Эпштейном документы не устанавливают.

Часть упоминаний связана с телефонным разговором Трампа и Зеленского в июле 2019 года, впоследствии ставшим основанием для первого импичмента президента США. Другие упоминания в файлах Эпштейна о Зеленском связаны с президентскими выборами в Украине в 2019 году. В письме к Эпштейну, автор которого пока неизвестен, предполагалось, что избрание Зеленского способствовало бы урегулированию конфликта, поскольку россияне якобы ненавидят Порошенко. Однако там указывалось также, что "Но я не имею понятия, способен ли он (Зеленский) управлять страной".

Зеленский в файлах Эпштейна

Отдельный блок упоминаний касается полномасштабной войны России против Украины. В частности имя Зеленского фигурирует в таких упоминаниях, что "Блинкен сказал президенту Владимиру Зеленскому, что США отданы суверенитету и независимости Украины", "Зеленский сейчас просит западных лидеров поделиться с ним разведывательными данными", "Зеленский призывает к осторожности относительно времени контрнаступления", "Его враги готовы наброситься на Зеленского, чтобы он посетил Вашингтон, поскольку помощь США Украине под вопросом" и другие.

Таким образом, появление имени Зеленского в файлах Эпштейна отражает более широкий политический контекст, а не какие-либо уголовные или его личные связи с Джеффри Эпштейном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из президентов Украины 26 раз упоминается в скандальных файлах Эпштейна. Его там называют "шоколадным королем".

Также "Комментарии" писали, что Путин более 1000 раз упоминается в файлах Эпштейна.