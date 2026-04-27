У Раді звернулися до Зеленського та його виборців: вказали на єдиний шанс України у війні

Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді вказують на проблеми, до яких призвела силова мобілізація. Нардепи переконані, що так звана “бусифікація” шкодить обороноздатності країни.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Георгій Мазурашу звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням припинити “бусифікацію”.
Політик наголосив, що “бусифікація" — не просто ганебне явище для нашої демократичної країни, а й те, що надзвичайно потужно б'є по обороноздатності України.
Парламентар також звернувся до виборців Зеленського та “Слуги народу” з проханням зробити репост.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що силові мобілізаційні заходи на вулицях, відео яких часто з’являються в мережі інтернет, викликають все більше критики. Деякі народні депутати відверто вказують на проблеми та пропонують своїм колегам “пройти шлях мобілізованого, якого скрутили на вулиці”. Парламентар Мазурашу порадив нардепам скласти мандат та піти до війська через “бусифікацію”.