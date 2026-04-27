Головна Новини Політика України 2026 У Раді звернулися до Зеленського та його виборців: вказали на єдиний шанс України у війні
У Раді звернулися до Зеленського та його виборців: вказали на єдиний шанс України у війні

Народний депутат Мазурашу звернувся до Зеленського з проханням вплинути на “бусифікацію”

27 квітня 2026, 18:28
Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді вказують на проблеми, до яких призвела силова мобілізація. Нардепи переконані, що так звана “бусифікація” шкодить обороноздатності країни.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Георгій Мазурашу звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням припинити “бусифікацію”. 

“Як базовий виборець Президента і нардеп з його команди "Слуга народу", дуже прошу Володимира Олександровича почути! Застосувати свої повноваження, можливості та авторитет і припинити знущання одних українців над іншими та шкідництво, яким займаються "бусифікатори"!”, — звернувся парламентар. 

Політик наголосив, що “бусифікація" — не просто ганебне явище для нашої демократичної країни, а й те, що надзвичайно потужно б'є по обороноздатності України. 

“Дуже прошу посприяти якнайшвидшому переходу до комплектування Сил оборони виключно на добровільних мотиваційних засадах. Це наш шанс у цій клятій війні!”, — наголосив нардеп. 

Парламентар також звернувся до виборців Зеленського та “Слуги народу” з проханням зробити репост. 

“Якщо такі звернення отримуватимуть сотні тисяч чи мільйони репостів, — це наш шанс бути почутими”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що силові мобілізаційні заходи на вулицях, відео яких часто з’являються в мережі інтернет, викликають все більше критики. Деякі народні депутати відверто вказують на проблеми та пропонують своїм колегам “пройти шлях мобілізованого, якого скрутили на вулиці”. Парламентар Мазурашу порадив нардепам скласти мандат та піти до війська через “бусифікацію”.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/nardepSN/3495
