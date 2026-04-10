“Складіть мандат і йдіть воювати”: в Раді дали пораду тим, хто підтримує бусифікацію

Кречмаровская Наталия
Силові мобілізаційні заходи на вулицях, відео яких часто з’являються в мережі інтернет, викликають все більше критики. Деякі народні депутати відверто вказують на проблеми та пропонують своїм колегам “пройти шлях мобілізованого, якого скрутили на вулиці”.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Георгій Мазурашу розповів, що мало тих, хто в опитуваннях зазначає про готовність доєднатися до війська, реально до цього готові. За його словами, це умовно “диванні експерти” чи ті, хто знаходиться далі від зони бойових дій.
Така ситуація, зазначив народний депутат і в парламенті. При цьому він зауважив, що деякі народні обранці пішли добровольцями на фронт і брали участь у бойових діях.
До того ж, за його словами, було б добре нардепам (хто підтримує бусифікацію) пройти шлях мобілізованих — скласти мандати і походити великими містами — Чернівці, Одеса, Львів, Харків. Щоб їх зловили, пояснив політик.
