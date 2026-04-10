“Складіть мандат і йдіть воювати”: в Раді дали пораду тим, хто підтримує бусифікацію

Силові мобілізаційні заходи на вулицях, відео яких часто з’являються в мережі інтернет, викликають все більше критики. Деякі народні депутати відверто вказують на проблеми та пропонують своїм колегам “пройти шлях мобілізованого, якого скрутили на вулиці”.

Народний депутат Георгій Мазурашу розповів, що мало тих, хто в опитуваннях зазначає про готовність доєднатися до війська, реально до цього готові. За його словами, це умовно “диванні експерти” чи ті, хто знаходиться далі від зони бойових дій.

“За кордоном взагалі величезна мотивація, вони готові до останнього воювати за кожен метр, жодного метра не віддамо. Але вони знаходяться у Варшаві, Брюсселі тощо”, — пояснив політик.

Така ситуація, зазначив народний депутат і в парламенті. При цьому він зауважив, що деякі народні обранці пішли добровольцями на фронт і брали участь у бойових діях.

“Якщо ти підтримуєш бусифікацію, підтримуєш рабовласницькі підходи — зловити, схапати, закинути — ти мусиш служити, мусиш воювати. Тоді, будь ласка, складай мандат, іди теж”, — переконаний політик.

До того ж, за його словами, було б добре нардепам (хто підтримує бусифікацію) пройти шлях мобілізованих — скласти мандати і походити великими містами — Чернівці, Одеса, Львів, Харків. Щоб їх зловили, пояснив політик.

“Зіграйте роль, скажіть, я не готовий, хай вас там скрутять, пройдіть все пекло, яке ви підтримували в парламенті. І тоді, після того, з передової, скажіть, от, я тут в окопі, я захищаю вітчизну, йдемо зі мною разом захищати. А бути заброньованими і казати, ми за те, щоб інші воювали... Воювати чоловіками — це зручно, але це не чесно і фальшиво”, — підсумував народний депутат.

