В Раде обратились к Зеленскому и его избирателям: указали на единственный шанс Украины в войне

Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде указывают проблемы, к которым привела силовая мобилизация. Нардепы убеждены, что так называемая "бусификация" вредит обороноспособности страны.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Георгий Мазурашу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить "бусификацию".
Политик подчеркнул, что "бусификация" — не просто позорное явление для нашей демократической страны, но и то, что очень сильно бьет по обороноспособности Украины.
Парламентарий также обратился к избирателям Зеленского и "Слуги народа" с просьбой сделать репост.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что силовые мобилизационные мероприятия на улицах, видео которых часто появляются в сети интернет, вызывают все больше критики. Некоторые народные депутаты откровенно указывают на проблемы и предлагают своим коллегам пройти путь мобилизованного, которого скрутили на улице. Парламентарий Мазурашу посоветовал нардепам сложить мандат и пойти в армию из-за "бусификации".