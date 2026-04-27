В Раде обратились к Зеленскому и его избирателям: указали на единственный шанс Украины в войне

В Верховной Раде указывают проблемы, к которым привела силовая мобилизация. Нардепы убеждены, что так называемая "бусификация" вредит обороноспособности страны.

Народный депутат Георгий Мазурашу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить "бусификацию".

"Как базовый избиратель Президента и нардеп из его команды "Слуга народа" очень прошу Владимира Александровича услышать! Применить свои полномочия, возможности и авторитет и прекратить издевательства одних украинцев над другими и вредительство, которым занимаются "бусификаторы"!", — обратился парламентарий.

Политик подчеркнул, что "бусификация" — не просто позорное явление для нашей демократической страны, но и то, что очень сильно бьет по обороноспособности Украины.

"Очень прошу посодействовать скорейшему переходу к комплектованию Сил обороны исключительно на добровольных мотивационных началах. Это наш шанс в этой проклятой войне!", — подчеркнул нардеп.

Парламентарий также обратился к избирателям Зеленского и "Слуги народа" с просьбой сделать репост.

"Если такие обращения будут получать сотни тысяч или миллионы репостов — это наш шанс быть услышанными", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что силовые мобилизационные мероприятия на улицах, видео которых часто появляются в сети интернет, вызывают все больше критики. Некоторые народные депутаты откровенно указывают на проблемы и предлагают своим коллегам пройти путь мобилизованного, которого скрутили на улице. Парламентарий Мазурашу посоветовал нардепам сложить мандат и пойти в армию из-за "бусификации".



