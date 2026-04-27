logo

BTC/USD

77398

ETH/USD

2307.63

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Политика Украины 2026 В Раде обратились к Зеленскому и его избирателям: указали на единственный шанс Украины в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде обратились к Зеленскому и его избирателям: указали на единственный шанс Украины в войне

Народный депутат Мазурашу обратился к Зеленскому с просьбой повлиять на "бусификацию"

27 апреля 2026, 18:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде указывают проблемы, к которым привела силовая мобилизация. Нардепы убеждены, что так называемая "бусификация" вредит обороноспособности страны.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Георгий Мазурашу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить "бусификацию".

"Как базовый избиратель Президента и нардеп из его команды "Слуга народа" очень прошу Владимира Александровича услышать! Применить свои полномочия, возможности и авторитет и прекратить издевательства одних украинцев над другими и вредительство, которым занимаются "бусификаторы"!", — обратился парламентарий.

Политик подчеркнул, что "бусификация" — не просто позорное явление для нашей демократической страны, но и то, что очень сильно бьет по обороноспособности Украины.

"Очень прошу посодействовать скорейшему переходу к комплектованию Сил обороны исключительно на добровольных мотивационных началах. Это наш шанс в этой проклятой войне!", — подчеркнул нардеп.

Парламентарий также обратился к избирателям Зеленского и "Слуги народа" с просьбой сделать репост.

"Если такие обращения будут получать сотни тысяч или миллионы репостов — это наш шанс быть услышанными", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что силовые мобилизационные мероприятия на улицах, видео которых часто появляются в сети интернет, вызывают все больше критики. Некоторые народные депутаты откровенно указывают на проблемы и предлагают своим коллегам пройти путь мобилизованного, которого скрутили на улице. Парламентарий Мазурашу посоветовал нардепам сложить мандат и пойти в армию из-за "бусификации".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/nardepSN/3495
Теги:

Новости

Все новости