У Раді збирають підписи за відставку Сирського: скільки нардепів за це проголосували

У Верховній Раді розпочали збір підписів під зверненням до президента України Володимира Зеленського із закликом розглянути питання про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Ініціатива з'явилася на тлі суспільних протестів, які тривають уже кілька днів після кадрових змін в уряді та відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за першу добу документ підтримали 15 парламентарів.

"Пройшла доба після оголошення збору підписів щодо відставки Сирського. В Раді 390 депутатів зараз. Четвертий день протести. Станом по запиту щодо звільнення Сирського підтримали цілих 15-ть нардепі. Тобто 4% від складу", — заявив Железняк.

У зверненні до Зеленського автори наголошують, що визнають заслуги генерала Сирського під час оборони Києва та контрнаступальних операцій, однак вважають, що нинішня система військового управління потребує змін. На їхню думку, сучасний характер війни вимагає іншої моделі керівництва Збройними силами.

Серед аргументів, наведених у документі, — це твердження про кризу військового управління, нерівномірний розподіл безпілотних систем між підрозділами, кадрові конфлікти, проблеми із забезпеченням технологічних проєктів, а також критика мобілізаційних процесів і взаємодії між військовим командуванням та цивільним керівництвом Міністерства оборони.

Депутати також пропонують після можливої відставки призначити нового головнокомандувача за критеріями професійної ефективності та технологічної модернізації війська. Окремо вони закликають запровадити регулярне закрите звітування вищого військового керівництва перед профільним комітетом Верховної Ради для посилення демократичного цивільного контролю.

За словами Железняка, наразі звернення до президента щодо відставки Сирського підписали такі народні депутати: Ярослав Железняк, Максим Хлапук, Анастасія Радіна, Марʼяна Безгула, Олександр Качура, Людмила Буймістер, Наталія Піпа, Ігор Василів, Тетяна Циба, Роман Лозинський, Дмитро Костюк, Юлія Яцик, Ольга Стефанишина, Галина Васильченко та Антон Швачко.

Зазначимо, що рішення щодо призначення або звільнення головнокомандувача ЗСУ відповідно до Конституції України належить виключно до повноважень президента як Верховного Головнокомандувача.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на тлі протестів за відставку Сирського Зеленський зібрав командувачів ЗСУ.

Також "Коментарі" писали про те, хто замінить Сирського: названо трьох фаворитів на місце нового головнокомандувача ЗСУ.