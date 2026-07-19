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На тлі протестів за відставку Сирського Зеленський зібрав командувачів ЗСУ: яка причина

Зеленський провів нараду з командувачами ЗСУ, під час якої обговорили фронт, ППО, забезпечення армії та виробництво безпілотників.

19 липня 2026, 16:20
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський провів серію нарад з командуванням Збройних сил України, під час яких обговорили ситуацію на фронті, забезпечення військ та виконання міжнародних домовленостей щодо оборонної допомоги. Зустрічі відбулися на тлі суспільних протестів, під час яких, зокрема, лунають заклики до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

На тлі протестів за відставку Сирського Зеленський зібрав командувачів ЗСУ: яка причина

Зеленський зібрав генералів ЗСУ на тлі вимог про відставку Сирського

19 липня, у четвертий день протестів українців, Зеленський заслухав доповіді командувача Об’єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, заступника начальника Генерального штабу Володимира Горбатюка та командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола.

За словами президента, Михайло Драпатий доповів про обстановку на ключових напрямках у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Під час зустрічі також обговорили потреби корпусів і бригад, проблеми із забезпеченням та способи ліквідації дефіциту в постачанні.

"Ціную об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні. Не маємо втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей", — зазначив Зеленський.

Окремий блок переговорів стосувався реалізації міжнародних домовленостей щодо військової допомоги. Президент наголосив, що серед головних пріоритетів залишаються посилення системи протиповітряної оборони та повне виконання контрактів на виробництво безпілотників усіх типів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Портников розкрив план Зеленського щодо звільнення Сирського: зробить цапом-відбувайлом.

Також "Коментарі" писали, що топові генерали ЗСУ підтримали Сирського під час протестів.



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20047
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