В Раде собирают подписи за отставку Сырского: сколько нардепов за это проголосовали

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Slava Kot
В Верховной Раде начали сбор подписей под обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом рассмотреть вопрос об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Инициатива появилась на фоне общественных протестов, которые продолжаются уже несколько дней после кадровых смен в правительстве и отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за первые сутки документ поддержали 15 парламентариев.
В обращении к Зеленскому авторы отмечают, что признают заслуги генерала Сырского во время обороны Киева и контрнаступательных операций, однако считают, что нынешняя система военного управления нуждается в изменениях. По их мнению, современный характер войны требует другой модели руководства Вооруженными Силами.
Среди аргументов, приведенных в документе, это утверждение о кризисе военного управления, неравномерное распределение беспилотных систем между подразделениями, кадровые конфликты, проблемы с обеспечением технологических проектов, а также критика мобилизационных процессов и взаимодействия между военным командованием и гражданским руководством Министерства обороны.
Депутаты также предлагают после возможной отставки назначить нового главнокомандующего по критериям профессиональной эффективности и технологической модернизации войск. Отдельно они призывают ввести регулярную закрытую отчетность высшего военного руководства перед профильным комитетом Верховной Рады для усиления демократического гражданского контроля.
По словам Железняка, обращение к президенту относительно отставки Сырского подписали такие народные депутаты: Ярослав Железняк, Максим Хлапук, Анастасия Радина, Марьяна Безгула, Александр Качура, Людмила Буймистер, Наталья Пипа, Игорь Васильев, Татьяна Цыба, Роман Лозинский, Дмитрий Костюк, Юлия Яцик, Ольга Стефанишина, Галина Васильченко и Антон Швачко.
Отметим, что решение о назначении или увольнении главнокомандующего ВСУ в соответствии с Конституцией Украины относится исключительно к полномочиям президента как Верховного Главнокомандующего.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне протестов за отставку Сырского Зеленский собрал командующих ВСУ.
Также "Комментарии" писали о том, кто заменит Сырского: названы три фаворита на место нового главнокомандующего ВСУ.