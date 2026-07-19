В Раде собирают подписи за отставку Сырского: сколько нардепов за это проголосовали

В Верховной Раде начали сбор подписей под обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом рассмотреть вопрос об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Инициатива появилась на фоне общественных протестов, которые продолжаются уже несколько дней после кадровых смен в правительстве и отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за первые сутки документ поддержали 15 парламентариев.

"Прошли сутки после объявления сбора подписей по отставке Сырского. В Раде 390 депутатов сейчас. Четвертый день протесты. По требованию об освобождении Сырского поддержали целых 15 нардепов. То есть 4% от состава", — заявил Железняк.

В обращении к Зеленскому авторы отмечают, что признают заслуги генерала Сырского во время обороны Киева и контрнаступательных операций, однако считают, что нынешняя система военного управления нуждается в изменениях. По их мнению, современный характер войны требует другой модели руководства Вооруженными Силами.

Среди аргументов, приведенных в документе, это утверждение о кризисе военного управления, неравномерное распределение беспилотных систем между подразделениями, кадровые конфликты, проблемы с обеспечением технологических проектов, а также критика мобилизационных процессов и взаимодействия между военным командованием и гражданским руководством Министерства обороны.

Депутаты также предлагают после возможной отставки назначить нового главнокомандующего по критериям профессиональной эффективности и технологической модернизации войск. Отдельно они призывают ввести регулярную закрытую отчетность высшего военного руководства перед профильным комитетом Верховной Рады для усиления демократического гражданского контроля.

По словам Железняка, обращение к президенту относительно отставки Сырского подписали такие народные депутаты: Ярослав Железняк, Максим Хлапук, Анастасия Радина, Марьяна Безгула, Александр Качура, Людмила Буймистер, Наталья Пипа, Игорь Васильев, Татьяна Цыба, Роман Лозинский, Дмитрий Костюк, Юлия Яцик, Ольга Стефанишина, Галина Васильченко и Антон Швачко.

Отметим, что решение о назначении или увольнении главнокомандующего ВСУ в соответствии с Конституцией Украины относится исключительно к полномочиям президента как Верховного Главнокомандующего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне протестов за отставку Сырского Зеленский собрал командующих ВСУ.

Также "Комментарии" писали о том, кто заменит Сырского: названы три фаворита на место нового главнокомандующего ВСУ.