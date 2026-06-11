У Раді вже не стримують гніву: що вимагають від Зеленського

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Кречмаровская Наталия
У 2025 році в Україні прогримів величезний корупційний скандал, тінь впала навіть на Офіс президента — підозру оголосили колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку. У Верховній Раді переконані, що влада намагається прикрити "Міндічгейт" “страшилками”.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що "Міндічгейт" продовжується — було проведено обшуки у Держфінмоніторингу, було затримано підприємця Василя Веселого. А влада, за словами народного депутата, не звільняє всіх причетних до справи, а вигадує інформаційну спецоперацію проти власного народу. Йдеться, як зауважив політик, про загрозу вторгнення з Білорусі.
За його словами, коли була реальна загроза, коли попереджали, що Білорусь повністю під контролем Путіна, українська влада купувала у Лукашенка електроенергію, бітум, дружила, обіймалася з ним. А далі, нагадав нардеп, поїхали танки на Київ.
Політик переконаний, що про загрозу з Білорусі говорили навмисно, щоб перевести увагу людей з проблем всередині країни.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки, за словами Арестовича, Зеленський залишатиметься при владі.