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У Раді вже не стримують гніву: що вимагають від Зеленського

Народний депутат Гончаренко розповів про інформаційну операцію влади, щоб приховати "Міндічгейт"

11 червня 2026, 13:38
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Кречмаровская Наталия

У 2025 році в Україні прогримів величезний корупційний скандал, тінь впала навіть на Офіс президента — підозру оголосили колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку. У Верховній Раді переконані, що влада намагається прикрити "Міндічгейт" “страшилками”. 

У Раді вже не стримують гніву: що вимагають від Зеленського

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що "Міндічгейт" продовжується — було проведено обшуки у Держфінмоніторингу, було затримано підприємця Василя Веселого. А влада, за словами народного депутата, не звільняє всіх причетних до справи, а вигадує інформаційну спецоперацію проти власного народу. Йдеться, як зауважив політик, про загрозу вторгнення з Білорусі. 

“Накрутили людей. Люди сім'ями виїжджали з Бучі, з Ірпеня, з інших міст на північ від Києва. Стояли в чергах на кордоні годинами. Нащо ви так лякали людей? Просто, щоб перебити тему Міндічгейту? Ви ж просто лякали людей, хоча чудово знали, що прямо зараз великої загрози немає”, — переконаний народний депутат. 

За його словами, коли була реальна загроза, коли попереджали, що Білорусь повністю під контролем Путіна, українська влада купувала у Лукашенка електроенергію, бітум, дружила, обіймалася з ним. А далі, нагадав нардеп, поїхали танки на Київ.

Політик переконаний, що про загрозу з Білорусі говорили навмисно, щоб перевести увагу людей з проблем всередині країни.  

“Знаєте, коли хтось в нашій державі кричить "Вовки", в цей момент хтось краде вівець. Це так, як це відбувається в нашій державі, на превеликий жаль. Я вимагаю припинити знущання з людей, і я вимагаю від президента Зеленського нарешті розігнати всіх, хто дотичний до "Міндічгейта", починаючи з Проніна продовжуючи Умєровим і всіма іншими, хто показав своє справжнє обличчя, обличчя крадіїв”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки, за словами Арестовича, Зеленський залишатиметься при владі. 




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Джерело: https://www.facebook.com/reel/2136490470262850
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