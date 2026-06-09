Новий прогноз Арестовича по Україні: скільки Зеленський буде президентом

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В Україні назріли зміни і вони невідворотні — питання лише в часі та масштабі.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що багатьом сьогодні може здаватися, що нинішній суспільно-політичний устрій в Україні збережеться дуже довго. Однак за його словами, в Україні вже зріє зміна укладу.
За словами, на наближення змін вказують більш м’які запобіжні заходи, які ухвалюють суди підозрюваним за статтею “Державна зрада”. Арестович зазначив, що за різними оцінками, в Україні налічуються десятки тисяч людей, засуджених із політичних мотивів.
Судді розуміють, якщо вони перестають виконувати системні установки, то частина судової системи вже відчуває наближення змін.
За його словами, очевидно, що до закінчення війни Зеленський збереже владу. І також очевидно, що РФ робитиме спроби захопити всю Донецьку область військовим шляхом, отримавши відмову про добровільну передачу під контроль цієї території, підсумував він.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Арестович заговорив про “режим Зеленського”.