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Новий прогноз Арестовича по Україні: скільки Зеленський буде президентом

Ексрадник Офісу президента Арестович розповів про неминучість змін в Україні

9 червня 2026, 20:53
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Кречмаровская Наталия

В Україні назріли зміни і вони невідворотні — питання лише в часі та масштабі. 

Новий прогноз Арестовича по Україні: скільки Зеленський буде президентом

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що багатьом сьогодні може здаватися, що нинішній суспільно-політичний устрій в Україні збережеться дуже довго. Однак за його словами, в Україні вже зріє зміна укладу. 

“Сьогоднішній суспільний договір тримається насамперед на суспільному страху та практично необмежених повноваженнях чинної влади. Це забезпечено воєнним становищем. Найбільш тонко-політичні зміни зазвичай відчувають бюрократи та силовики середньої ланки”, — пояснив він. 

За словами, на наближення змін вказують більш м’які запобіжні заходи, які ухвалюють суди підозрюваним за статтею “Державна зрада”. Арестович зазначив, що за різними оцінками, в Україні налічуються десятки тисяч людей, засуджених із політичних мотивів.

Судді розуміють, якщо вони перестають виконувати системні установки, то частина судової системи вже відчуває наближення змін.

“Зміни назріли та перегрівають. Війна, корупція на крові, безкарність влади, включаючи свавілля силовиків та ТЦК, сформували величезний суспільний запит на зміни. Цей потенціал поступово накопичується. Рано чи пізно він знайде вихід. Яким чином — через вибори чи через набагато менш керований процес — сьогодні сказати неможливо”, — зауважив Арестович. 

За його словами, очевидно, що до закінчення війни Зеленський збереже владу. І також очевидно, що РФ робитиме спроби захопити всю Донецьку область військовим шляхом, отримавши відмову про добровільну передачу під контроль цієї території, підсумував він. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Арестович заговорив про “режим Зеленського”.




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Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/8146
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