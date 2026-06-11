В 2025 году в Украине прогремел огромный коррупционный скандал, тень упала даже на Офис президента – подозрение объявили бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку. В Верховной Раде убеждены, что власти пытаются прикрыть "Миндичгейт" "страшилками".

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что "Миндичгейт" продолжается — было проведено обыски в Госфинмониторинге, был задержан предприниматель Василий Веселый. А власть, по словам народного депутата, не увольняет всех причастных к делу, а придумывает информационную спецоперацию против собственного народа. Речь идет, как отметил политик, об угрозе вторжения из Беларуси.

"Накрутили людей. Люди семьями выезжали из Бучи, из Ирпеня, из других городов к северу от Киева. Стояли в очередях на границе часами. Зачем вы так пугали людей? Просто, чтобы перебить тему Миндичгейта? Вы же просто пугали людей, хотя прекрасно знали, что прямо сейчас большой угрозы нет", - убежден народный депутат.

По его словам, когда была реальная угроза, когда предупреждали, что Беларусь полностью под контролем Путина, украинские власти покупали у Лукашенко электроэнергию, битум, дружили, обнимались с ним. А дальше, напомнил нардеп, поехали танки в Киев.

Политик убежден, что об угрозе из Беларуси говорили намеренно, чтобы перевести внимание людей от проблем внутри страны.

"Знаете, когда кто-то в нашем государстве кричит "Волки", в этот момент кто-то крадет овец. Это так, как это происходит в нашем государстве, к большому сожалению. Я требую прекратить издевательства над людьми, и я требую от президента Зеленского наконец разогнать всех, кто причастен к "Миндичгейту", начиная с Пронина продолжая Умеровым и всеми другими, кто показал свое истинное лицо, лицо воров”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько, по словам Арестовича, Зеленский будет оставаться у власти.



