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Кречмаровская Наталия
В 2025 году в Украине прогремел огромный коррупционный скандал, тень упала даже на Офис президента – подозрение объявили бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку. В Верховной Раде убеждены, что власти пытаются прикрыть "Миндичгейт" "страшилками".
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что "Миндичгейт" продолжается — было проведено обыски в Госфинмониторинге, был задержан предприниматель Василий Веселый. А власть, по словам народного депутата, не увольняет всех причастных к делу, а придумывает информационную спецоперацию против собственного народа. Речь идет, как отметил политик, об угрозе вторжения из Беларуси.
По его словам, когда была реальная угроза, когда предупреждали, что Беларусь полностью под контролем Путина, украинские власти покупали у Лукашенко электроэнергию, битум, дружили, обнимались с ним. А дальше, напомнил нардеп, поехали танки в Киев.
Политик убежден, что об угрозе из Беларуси говорили намеренно, чтобы перевести внимание людей от проблем внутри страны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько, по словам Арестовича, Зеленский будет оставаться у власти.