У Раді вже не приховують проблем: це призведе до занепаду української нації

Кречмаровская Наталия
Четвертий рік в Україні триває повномасштабна війна — діє воєнний стан та проводиться мобілізація. Працівники деяких критичних підприємств заброньовані від мобілізації, однак у Верховній Раді наголошують на несправедливості підходів та вказують на катастрофічну ситуацію з кадрами, яка вже склалася в Україні.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка Анна Скороход навела дані Держслужби зайнятості — на початку 2025 року 39% агропідприємств повідомляли про дефіцит кадрів. Найгостріше нестачу працівників відчувають господарства, що вирощують ягоди, овочі та мають сади й теплиці. Рекрутингові агентства отримують запити на наймання працівників з Азії та Африки.
Політик наголосила, що замість справедливого бронювання для всіх, влада бронює "своїх": паркувальників, приватні охоронні компанії, водіїв та помічників.
За її словами, бронювання має бути, але воно має бути справедливим і спрямованими на те, щоб посилювати країну, а не ховати "своїх" людей, поки важливі сфери знищуються.
