У Раді вже не приховують проблем: це призведе до занепаду української нації

Четвертий рік в Україні триває повномасштабна війна — діє воєнний стан та проводиться мобілізація. Працівники деяких критичних підприємств заброньовані від мобілізації, однак у Верховній Раді наголошують на несправедливості підходів та вказують на катастрофічну ситуацію з кадрами, яка вже склалася в Україні.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Анна Скороход навела дані Держслужби зайнятості — на початку 2025 року 39% агропідприємств повідомляли про дефіцит кадрів. Найгостріше нестачу працівників відчувають господарства, що вирощують ягоди, овочі та мають сади й теплиці. Рекрутингові агентства отримують запити на наймання працівників з Азії та Африки.

Політик наголосила, що замість справедливого бронювання для всіх, влада бронює "своїх": паркувальників, приватні охоронні компанії, водіїв та помічників.

“У той час, як дійсно важливі для країни сфери лишаються без статусу критичних. В результаті аграрії змушені або шукати працівників за кордоном, або самі сідати за трактори”, — зазначила вона.

За її словами, бронювання має бути, але воно має бути справедливим і спрямованими на те, щоб посилювати країну, а не ховати "своїх" людей, поки важливі сфери знищуються.

“Ситуація із завезеними працівниками — це прямий шлях до занепаду української нації, як це вже відбувається у країнах Європи, де мігранти поступово заміщують корінне населення. Цього влада й намагається досягти чи дійсно не усвідомлює, до чого призведе така політика бронювання?”, — підсумувала нардепка.

