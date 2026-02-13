В Раде уже не скрывают проблем: это приведет к упадку украинской нации

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Четвертый год в Украине идет полномасштабная война — действует военное положение и проводится мобилизация. Работники некоторых критических предприятий забронированы от мобилизации, однако в Верховной Раде отмечают несправедливость подходов и указывают на катастрофическую ситуацию с кадрами, которая уже сложилась в Украине.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народная депутат Анна Скороход привела данные Госслужбы занятости — в начале 2025 года 39% агропредприятий сообщали о дефиците кадров. Наиболее остро нехватку работников испытывают хозяйства, выращивающие ягоды, овощи и сады и теплицы. Рекрутинговые агентства получают запросы на наем работников из Азии и Африки.
Политик отметила, что вместо справедливого бронирования для всех власти бронируют "своих": парковщиков, частные охранные компании, водителей и помощников.
По ее словам, бронирование должно быть, но оно должно быть справедливым и направленным на то, чтобы усиливать страну, а не хоронить "своих" людей, пока важные сферы уничтожаются.
