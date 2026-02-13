В Раде уже не скрывают проблем: это приведет к упадку украинской нации

Четвертый год в Украине идет полномасштабная война — действует военное положение и проводится мобилизация. Работники некоторых критических предприятий забронированы от мобилизации, однако в Верховной Раде отмечают несправедливость подходов и указывают на катастрофическую ситуацию с кадрами, которая уже сложилась в Украине.

Народная депутат Анна Скороход привела данные Госслужбы занятости — в начале 2025 года 39% агропредприятий сообщали о дефиците кадров. Наиболее остро нехватку работников испытывают хозяйства, выращивающие ягоды, овощи и сады и теплицы. Рекрутинговые агентства получают запросы на наем работников из Азии и Африки.

Политик отметила, что вместо справедливого бронирования для всех власти бронируют "своих": парковщиков, частные охранные компании, водителей и помощников.

"В то время как действительно важные для страны сферы остаются без статуса критических. В результате аграрии вынуждены либо искать работников за границей, либо сами садиться за тракторы", — отметила она.

По ее словам, бронирование должно быть, но оно должно быть справедливым и направленным на то, чтобы усиливать страну, а не хоронить "своих" людей, пока важные сферы уничтожаются.

"Ситуация с завезенными работниками — это прямой путь к упадку украинской нации, как это уже происходит в странах Европы, где мигранты постепенно замещают коренное население. Это власть и пытается достичь или не осознает, к чему приведет такая политика бронирования?", — подытожила нардепка.

