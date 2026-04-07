У Раді вже не добирають слів: за помилки влади знову заплатять українці

У Верховній Раді розглядають законопроєкти, які відкриють шлях до кредиту МВФ. Однак не всі обранці вважають, що їх потрібно ухвалювати.

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що за всі помилки влади знову заплатять українці та розповів про нові податки під прикриттям “вимог МВФ”. Зараз, за його словами, коли влада “протягує” підвищення податків для українців, звучать знайомі аргументи: “це вимоги МВФ”, “потрібно голосувати, бо це наші зобов’язання”. Однак він нагадав, що кожен народний депутат у залі Верховної Ради давав одне справжнє зобов’язання — присягу Українському народу. До того ж, на початку повномасштабного вторгнення влада давала обіцянку людям зменшити податки до кінця війни і ще щонайменше на рік після її завершення, нагадав він.

“Чому ж слово перед українцями нічого не варте?! Чому прем’єр-міністр, яка, в тому числі, підписувала меморандум з МВФ на 8,5 млрд дол., не прийшла до парламенту пояснити свою позицію? Такі рішення мають обговорюватися відкрито — перед депутатами і перед суспільством”, — зазначив він.

Політик нагадав, що ще у 2025 році нардепи попереджали, що бюджет, який тоді приймали, – порожній і нереалістичний. У ньому, за його словами, закладали міжнародні транші на мільярди, яких насправді не було і досі немає. А влада вирішила йти по тих самих граблях, намагаючись обібрати українців новими податками, наголосив він.

“Сьогодні, проводячи закон щодо продовження дії військового збору в 5% на три роки після завершення війни, нам розповідали, що це ж гроші на армію. Але це брехня і маніпуляція, бо насправді “військовий збір” іде не в окремий фонд для потреб фронту, а до загального бюджету, звідки витрачається на що завгодно! Наприклад, на утримання Офісу президента, Кабміну та інших держустанов, на мільйонні зарплати наглядовим радам та керівникам держпідприємств. На популістичні програми, такі як “Тисячовесна” з відосами за 4 млрд грн, “Вовина тисяча”, “3 кілометрів по шпалах” і “Єбак”! На це грошей у влади завжди вистачає!”, — пояснив він.

Політик підсумував, що може, варто було б допомогти бюджету, зекономивши мільярди саме на таких витратах.

