В Раде уже не подбирают слова: за ошибки власти снова заплатят украинцы

В Верховной Раде рассматривают законопроекты, которые откроют путь к кредиту МВФ. Однако не все избранники считают, что их следует принимать.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что за все ошибки власти снова заплатят украинцы и рассказал о новых налогах под прикрытием "требований МВФ". Сейчас, по его словам, когда власть "протягивает" повышение налогов для украинцев, звучат знакомые аргументы: "это требования МВФ", "нужно голосовать, потому что это наши обязательства". Однако он напомнил, что каждый народный депутат в зале Верховной Рады давал одно настоящее обязательство – присягу Украинскому народу. К тому же, в начале полномасштабного вторжения власти давали обещание людям уменьшить налоги до конца войны и еще не менее года после ее завершения, напомнил он.

"Почему слово перед украинцами ничего не стоит?! Почему премьер-министр, которая, в том числе, подписывала меморандум с МВФ на 8,5 млрд долл., не пришла в парламент объяснить свою позицию? Такие решения должны обсуждаться открыто — перед депутатами и перед обществом", — отметил он.

Политик напомнил, что еще в 2025 году нардепы предупреждали, что принимаемый тогда бюджет – пустой и нереалистичный. В нем, по его словам, закладывали международные транши на миллиарды, которых на самом деле не было до сих пор нет. А власти решили идти по тем же граблям, пытаясь обобрать украинцев новыми налогами, подчеркнул он.

"Сегодня, проводя закон о продолжении действия военного сбора в 5% на три года после завершения войны, нам рассказывали, что это же деньги на армию. Но это ложь и манипуляция, потому что на самом деле "военный сбор" идет не в отдельный фонд для нужд фронта, а в общий бюджет, откуда тратится на что угодно! К примеру, на содержание Офиса президента, Кабмина и других госучреждений, на миллионные зарплаты наблюдательным советам и руководителям госпредприятий. На популистские программы, такие как "Тысячевесная" с видосами за 4 млрд грн, "Вовина тысяча", "3 километра по шпалам" и "Ебак"! На это денег у власти всегда хватает!”, – объяснил он.

Политик подытожил, что, может, стоило бы помочь бюджету, сэкономив миллиарды именно на таких расходах.

