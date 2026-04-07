В Раде уже не подбирают слова: за ошибки власти снова заплатят украинцы

Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде рассматривают законопроекты, которые откроют путь к кредиту МВФ. Однако не все избранники считают, что их следует принимать.
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что за все ошибки власти снова заплатят украинцы и рассказал о новых налогах под прикрытием "требований МВФ". Сейчас, по его словам, когда власть "протягивает" повышение налогов для украинцев, звучат знакомые аргументы: "это требования МВФ", "нужно голосовать, потому что это наши обязательства". Однако он напомнил, что каждый народный депутат в зале Верховной Рады давал одно настоящее обязательство – присягу Украинскому народу. К тому же, в начале полномасштабного вторжения власти давали обещание людям уменьшить налоги до конца войны и еще не менее года после ее завершения, напомнил он.
Политик напомнил, что еще в 2025 году нардепы предупреждали, что принимаемый тогда бюджет – пустой и нереалистичный. В нем, по его словам, закладывали международные транши на миллиарды, которых на самом деле не было до сих пор нет. А власти решили идти по тем же граблям, пытаясь обобрать украинцев новыми налогами, подчеркнул он.
Политик подытожил, что, может, стоило бы помочь бюджету, сэкономив миллиарды именно на таких расходах.
