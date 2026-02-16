У Раді вибухнули нищівною критикою Зеленського: веде Україну до повного роз'єднання

Народні депутати все частіше стали критикувати дії та рішення президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Гончаренко нагадав, що сьогодні 16 лютого — день Єднання, який у 2022 році проголосив Зеленський. На переконання народного депутата, єднання потрібне — завдяки йому Україна встояла у 2022-му, завдяки йому тримається вже 4 роки та “завдяки йому ми зможемо звернути гори”.

Однак, як зазначає політик, щороку воно згасає.

“Але чому? Хто розділяє українців? Хто розділяє на друзів та "звичайних"? Хто розділяє на тих, хто відправляє двушечку на Москву, та тих, хто сидить у темряві? Хто розділяє на тих, хто краде на війську та тих, хто тримає фронт вже майже чотири роки? А є відповідь. Володимир Олександрович Зеленський”, — наголосив політик.

За словами народного депутата, саме Зеленський породив беззаконня і несправедливість:

вбивства людей ТЦК та потужні промови,

відсутність підняття зарплат військовим та Зелене Межигір'я,

демографічна прірва та Міннац'єд.

“Голобородько зі "Слуги Народу" і справді став президентом. І тепер впевнено веде до третього сезону, до повного роз'єднання”, — підсумував Гончаренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 24 лютого президент України Володимир Зеленський оголосить дату виборів. Інформацію повідомило видання The Financial Times, додавши, що вибори пройдуть уже на початку травня.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, чому Зеленський так спішить з виборами, чи відбудуться вони у травні та чого боїться президент.