logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 У Раді вибухнули нищівною критикою Зеленського: веде Україну до повного роз'єднання
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді вибухнули нищівною критикою Зеленського: веде Україну до повного роз'єднання

Народний депутат Гончаренко переконаний, що Зеленський веде Україну до повного роз'єднання

16 лютого 2026, 20:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народні депутати все частіше стали критикувати дії та рішення президента України Володимира Зеленського. 

У Раді вибухнули нищівною критикою Зеленського: веде Україну до повного роз'єднання

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Гончаренко нагадав, що сьогодні 16 лютого — день Єднання, який у 2022 році проголосив Зеленський. На переконання народного депутата, єднання потрібне — завдяки йому Україна встояла у 2022-му, завдяки йому тримається вже 4 роки та “завдяки йому ми зможемо звернути гори”.

Однак, як зазначає політик, щороку воно згасає. 

“Але чому? Хто розділяє українців? Хто розділяє на друзів та "звичайних"? Хто розділяє на тих, хто відправляє двушечку на Москву, та тих, хто сидить у темряві? Хто розділяє на тих, хто краде на війську та тих, хто тримає фронт вже майже чотири роки? А є відповідь. Володимир Олександрович Зеленський”, — наголосив політик. 

За словами народного депутата, саме Зеленський породив беззаконня і несправедливість: 

  • вбивства людей ТЦК та потужні промови, 

  • відсутність підняття зарплат військовим та Зелене Межигір'я, 

  • демографічна прірва та Міннац'єд.

“Голобородько зі "Слуги Народу" і справді став президентом. І тепер впевнено веде до третього сезону, до повного роз'єднання”, — підсумував Гончаренко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 24 лютого президент України Володимир Зеленський оголосить дату виборів. Інформацію повідомило видання The Financial Times, додавши, що вибори пройдуть уже на початку травня.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, чому Зеленський так спішить з виборами, чи відбудуться вони у травні та чого боїться президент. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/52860
Теги:

Новини

Всі новини