Кречмаровская Наталия
Народные депутаты все чаще стали критиковать действия и решения президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко напомнил, что сегодня 16 февраля – день Единения, который в 2022 году провозгласил Зеленский. По убеждению народного депутата, единение нужно – благодаря ему Украина устояла в 2022-м, благодаря ему держится уже 4 года и "благодаря ему мы сможем свернуть горы".
Однако, как отмечает политик, каждый год оно угасает.
По словам народного депутата, именно Зеленский породил беззаконие и несправедливость:
убийства людей ТЦК и мощные речи,
отсутствие поднятия зарплат военным и Зеленое Межигорье,
демографическая пропасть и Миннацъед.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявит дату выборов. Информацию сообщило издание The Financial Times, добавив, что выборы пройдут уже в начале мая.
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, почему Зеленский так спешит с выборами, состоятся ли они в мае и чего боится президент.