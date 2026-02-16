logo

В Раде разразились сокрушительной критикой Зеленского: ведет Украину к полному разъединению
commentss НОВОСТИ Все новости

Народный депутат Гончаренко убежден, что Зеленский ведет Украину к полному разъединению

16 февраля 2026, 20:39
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народные депутаты все чаще стали критиковать действия и решения президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко напомнил, что сегодня 16 февраля – день Единения, который в 2022 году провозгласил Зеленский. По убеждению народного депутата, единение нужно – благодаря ему Украина устояла в 2022-м, благодаря ему держится уже 4 года и "благодаря ему мы сможем свернуть горы".

Однако, как отмечает политик, каждый год оно угасает.

"Но почему? Кто разделяет украинцев? Кто разделяет на друзей и "обычных"? Кто разделяет на тех, кто отправляет двушечку на Москву, и на сидящих во тьме? Кто разделяет на тех, кто ворует на войске и тех, кто держит фронт уже почти четыре года? А есть ответ. Владимир Александрович Зеленский”, — подчеркнул политик.

По словам народного депутата, именно Зеленский породил беззаконие и несправедливость:

  • убийства людей ТЦК и мощные речи,

  • отсутствие поднятия зарплат военным и Зеленое Межигорье,

  • демографическая пропасть и Миннацъед.

"Голобородько из "Слуги Народа" действительно стал президентом. И теперь уверенно ведет к третьему сезону, к полному разъединению", — подытожил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявит дату выборов. Информацию сообщило издание The Financial Times, добавив, что выборы пройдут уже в начале мая.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, почему Зеленский так спешит с выборами, состоятся ли они в мае и чего боится президент.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/52860
