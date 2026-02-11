“Таку правду про Зеленського ще не чули”: у Раді розповіли про справжні наміри президента

24 лютого президент України Володимир Зеленський оголосить дату виборів. Інформацію повідомило видання The Financial Times, додавши, що вибори пройдуть уже на початку травня.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, чому Зеленський так спішить з виборами, чи відбудуться вони у травні та чого боїться президент.

“Не пропустіть, такої правди про Зеленського ви ще не чули!”, — анонсував політик.

Подається ніби як вимога американців, однак за словами народного депутата, це вимога тільки однієї людини — самого Зеленського.

“У листопаді справа Мідас дуже гучна. Міндічгейт. Далі я думаю, навіть Зеленський розуміє, що переобратись тепер йому буде дуже складно, бо всі ці рейтинги, що в нього там якісь 60%, мальовані. І далі з'являється ідея — скидає баласт у вигляді Єрмака і так далі всіх для того, щоб переобратися”, — зазначив Гончаренко.

Народний депутат пояснив, як президент має намір переобратися. Нібито виникла ідея зробити це разом з референдумом, щоб люди голосували навіть не за нього, а за мир.

“Так він собі це бачить. Це технологічний крок під час воєнного стану або в якусь паузу, яку спеціально там зроблять, коли він контролює бюджет силовиків, контролює більшу частину медіа, є телемарафон, частина опонентів, в першу чергу військові, взагалі не зможуть ні балотуватися, ні голосувати. А в такий момент собі швидесенько спробувати проскочити на таких псевдовиборах, тому що справжніми виборами це назвати буде неможливо”, — зазначив Гончаренко.

Народний депутат наголосив, що провести вибори у нинішній ситуації неможливо. По-перше, вибори — це не тільки голосування, а й виборча кампанія — дебати, агітація. Це неможливо організувати з безпекових причин. По-друге, це буде мішенью для Росії, адже якщо миру немає, то чи не буде РФ бити по виборчих дільницях у день голосування та зірвати вибори.

“Насправді Україні потрібен мир. А вже після миру, звичайно, і вибори, і демократія, але спочатку мир, тому що все інше просто провести вибори, щоб далі ще чотири роки воювати чи скільки там, ну, це точно не те, що потрібно Україні. Звичайно, що ми бачимо, що Зеленський дуже-дуже хоче далі бути президентом. Йому мало 7 років, він що хоче 5 років, а українці, мені здається, хочуть, щоб хоча б на 5 хвилин відпочити від нього і від його потужності”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепи пішли відкрито проти Зеленського.