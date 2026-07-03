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У Раді уже не стримують обурення: за все заплатять українці

Народний депутат Кучеренко розповів, як можна було запобігти значному підвищенню тарифів на воду

3 липня 2026, 20:01
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Кречмаровская Наталия

У багатьох містах значно зростають тарифи на холодне водопостачання. У Раді переконані, що такого здорожчання можна було уникнути. 

У Раді уже не стримують обурення: за все заплатять українці

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко пояснив, що процес підвищення тарифів на воду доволі стихійний і слабо контрольований державою. За його словами, саме державні інституції спричинили цей хаос — мова йде в першу чергу і про НКРЕКП  і про профільне міністерство разом з комітетом з енергетики.

Причина, на його переконання, одна — відсутність у влади чіткого та послідовного розуміння державної тарифної політики та державного регулювання комунальних монополій. Причому від слова “абсолютно”, підкреслив політик. Йдеться, за його словами, саме про тарифну політику як механізм забезпечення суспільного інтересу у сфері енергетики, житлово-комунальних послуг та захисту споживача.

“Звертаю увагу на принципову деталь — одним з основних чинників підвищення є висока доля електроенергії в собівартості куба води та значне підвищення так званої “ринкової ціни” на електроенергію. В мене величезні сумніви як стосовно існування цієї “ринкової ціни” в принципі, так стосовно необхідності її застосування до тарифної організації під назвою “водоканал”, — зауважив нардеп. 

На його переконання, на період війни можна і треба було застосовувати для водоканалів державну регульовану ціну, оскільки їх точно тариф не дозволяв такого робити.

“Це очевидна претензія до уряду, яка не знімає абсолютно питань до місцевих влад стосовно “ефективності” управління своїми монопольними компаніями, застарілим енергетичним обладнанням, насосними групами, шаленими втратами води в мережах, крадіжками, витоками, непрозорими тендерами, приєднаннями та технічними умовами”, — пояснив парламентар.

За його словами, за останні 10 років оцінка державної тарифної політики та державного регулювання сектору — тверда “двійка”.

“Тепер, як завжди, за це заплатить споживач!”, — підкреслив народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді назвали одну з ключових трагедій України.




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Джерело: https://www.facebook.com/kucherenko2021/posts/pfbid0oMM6c2zSn9a8Vu74HgArJfHiQ6ZiVRcxSP49LNttegqm8eVJoJgumjqpzLT6eMewl
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