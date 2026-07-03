У Раді уже не стримують обурення: за все заплатять українці

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Кречмаровская Наталия
У багатьох містах значно зростають тарифи на холодне водопостачання. У Раді переконані, що такого здорожчання можна було уникнути.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко пояснив, що процес підвищення тарифів на воду доволі стихійний і слабо контрольований державою. За його словами, саме державні інституції спричинили цей хаос — мова йде в першу чергу і про НКРЕКП і про профільне міністерство разом з комітетом з енергетики.
Причина, на його переконання, одна — відсутність у влади чіткого та послідовного розуміння державної тарифної політики та державного регулювання комунальних монополій. Причому від слова “абсолютно”, підкреслив політик. Йдеться, за його словами, саме про тарифну політику як механізм забезпечення суспільного інтересу у сфері енергетики, житлово-комунальних послуг та захисту споживача.
На його переконання, на період війни можна і треба було застосовувати для водоканалів державну регульовану ціну, оскільки їх точно тариф не дозволяв такого робити.
За його словами, за останні 10 років оцінка державної тарифної політики та державного регулювання сектору — тверда “двійка”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді назвали одну з ключових трагедій України.