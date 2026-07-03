В Раде уже не сдерживают возмущение: за все заплатят украинцы

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Кречмаровская Наталия
Во многих городах значительно увеличиваются тарифы на холодное водоснабжение. В Раде убеждены, что такого удорожания можно было избежать.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко объяснил, что процесс повышения тарифов на воду достаточно стихийный и слабо контролируемый государством. По его словам, именно государственные институции повлекли за собой этот хаос — речь идет в первую очередь и о НКРЭКУ и о профильном министерстве вместе с комитетом по энергетике.
Причина, по его убеждению, одна – отсутствие у власти четкого и последовательного понимания государственной тарифной политики и государственного регулирования коммунальных монополий. Причем от слова "совершенно", подчеркнул политик. Речь идет, по его словам, именно о тарифной политике как механизме обеспечения общественного интереса в сфере энергетики, жилищно-коммунальных услуг и защиты потребителя.
По его убеждению, на период войны можно и нужно было применять для водоканалов государственную регулируемую цену, поскольку их точно тариф не позволял это делать.
По его словам, за последние 10 лет оценка государственной тарифной политики и государственного регулирования сектора — жесткая "двойка".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде назвали одну из ключевых трагедий Украины.