В Раде уже не сдерживают возмущение: за все заплатят украинцы

Во многих городах значительно увеличиваются тарифы на холодное водоснабжение. В Раде убеждены, что такого удорожания можно было избежать.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко объяснил, что процесс повышения тарифов на воду достаточно стихийный и слабо контролируемый государством. По его словам, именно государственные институции повлекли за собой этот хаос — речь идет в первую очередь и о НКРЭКУ и о профильном министерстве вместе с комитетом по энергетике.

Причина, по его убеждению, одна – отсутствие у власти четкого и последовательного понимания государственной тарифной политики и государственного регулирования коммунальных монополий. Причем от слова "совершенно", подчеркнул политик. Речь идет, по его словам, именно о тарифной политике как механизме обеспечения общественного интереса в сфере энергетики, жилищно-коммунальных услуг и защиты потребителя.

"Обращаю внимание на принципиальную деталь — одним из основных факторов повышения высока доля электроэнергии в себестоимости куба воды и значительное повышение так называемой "рыночной цены" на электроэнергию. У меня огромные сомнения как относительно существования этой "рыночной цены" в принципе, так и относительно необходимости ее применения к тарифной организации под названием "водоканал", — отметил нардеп.

По его убеждению, на период войны можно и нужно было применять для водоканалов государственную регулируемую цену, поскольку их точно тариф не позволял это делать.

"Это очевидная претензия к правительству, которая не снимает абсолютно вопросов к местным властям относительно "эффективности" управления своими монопольными компаниями, устаревшим энергетическим оборудованием, насосными группами, безумными потерями воды в сетях, кражами, утечками, непрозрачными тендерами, присоединениями и техническими условиями", — поясни.

По его словам, за последние 10 лет оценка государственной тарифной политики и государственного регулирования сектора — жесткая "двойка".

"Теперь, как всегда, за это заплатит потребитель!", — подчеркнул народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде назвали одну из ключевых трагедий Украины.



