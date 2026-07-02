В Раді вже не стримують обурення: назвали одну з ключових трагедій України

Політична еліта та державні управлінці за останні 10-12 років значно змінилися. Нові, молоді обличчя принесли нове бачення, однак і нові проблеми, переконані в Раді.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко пояснив, у чому одна з ключових трагедій країни.

“Втому, що держслужба та держслужбовці — це завжди були “пахарі” та “державники”. Які за невеликі гроші фахово робили дуже важливу та дуже непомітну роботу. І ніколи нікому ця держслужба та рутинна робота не приносили “лаврів” — виключно один “геморой” заради якихось державних амбіцій та відчуття власної відповідальності”, — розповів нардеп.

За його словами, вірили, що держава хоч щось зможе гарантувати на старості. При цьому держслужбовці того часу реально розумілися на практиці як працює “система”. А потім, розповів політик, на державну службу прийшли “бізнесюки”, лінгвісти та перекладачі, соціологи та політологи, актори, блогери, майстри медіаконтенту, спортсмени та “квнщики”. І зараз, за словами народного депутата, там навіть нема з ким розмовляти та до кого апелювати.

“Але треба казати чесно — до того туди на хвилі “майдану” прийшли “квазіпатріоти” та англомовні балаболи. Які змінили на посадах достатньо професійну “злочинну владу” середньої ланки — які розуміли що таке держуправління і що таке нормативно-правовий акт та службова апаратна дисципліна. Зараз ці бездарі нездатні своєчасно випустити будь-який наказ, документ чи державний папірець”, — зауважив політик.

При цьому парламентар додав, що не знає, які умови змінять ситуацію.

“Бо за логікою подій скоро туди прийдуть військові. Правда — не надовго. Або навпаки — дуже надовго”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Разумкова, хороших новин для українців немає.



