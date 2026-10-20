У Раді уже не стримують обурення: чим обернулися гучні обіцянки влади

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Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді почали ставити владі незручні питання — де результати гучних обіцянок.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков наголосив, що обіцянки роздані, мільярди витрачені, а українці знову залишаються сам на сам із проблемами. За його словами, українцям місяцями розповідали, що енергетика готова до зими, критичну інфраструктуру захищено, українська балістика ось-ось полетить по Росії. Політик зауважив, що обіцяли тисячі ракет, власну супутникову систему зв’язку, блекаут у Москві у відповідь на удари по українській енергетиці.
Політик зазначив, що можливо, треба було спершу захистити українську продукцію, підготувати віддалені склади, роззосередити запаси, зробити диверсифікацію зберігання товарів. Однак, за словами нардепа, владі простіше не захистити український бізнес, а підняти йому податки.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку нардепа Разумкова, влада веде Україну до катастрофи.