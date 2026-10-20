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У Раді уже не стримують обурення: чим обернулися гучні обіцянки влади

Народний депутат Разумков розкритикував дії та наміри влади

20 жовтня 2026, 23:03
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Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді почали ставити владі незручні питання — де результати гучних обіцянок. 

У Раді уже не стримують обурення: чим обернулися гучні обіцянки влади

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков наголосив, що обіцянки роздані, мільярди витрачені, а українці знову залишаються сам на сам із проблемами. За його словами, українцям місяцями розповідали, що енергетика готова до зими, критичну інфраструктуру захищено, українська балістика ось-ось полетить по Росії. Політик зауважив, що обіцяли тисячі ракет, власну супутникову систему зв’язку, блекаут у Москві у відповідь на удари по українській енергетиці.

“Де конкретні результати цих обіцянок і куди пішли гроші платників податків – мільярди з державного бюджету? Чи все це з тієї ж серії, що й мільярд дерев, мільйон дронів, гігават електроенергії? Де знищення російської логістики? Поки ми бачимо лише близько 3,5% знищених російських складів, але третину зруйнованих українських”, — зазначив нардеп.

Політик зазначив, що можливо, треба було спершу захистити українську продукцію, підготувати віддалені склади, роззосередити запаси, зробити диверсифікацію зберігання товарів. Однак, за словами нардепа, владі простіше не захистити український бізнес, а підняти йому податки.

“Окреме питання — наша дипломатія та відносини з партнерами. “Надомовлялися” аж до обмежень доступу до розвідувальних даних і гальмування Старлінку! Грандіозних обіцянок було багато, але, на жаль, поки ми бачимо лише дії і наміри влади, які тільки шкодять Україні!”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку нардепа Разумкова, влада веде Україну до катастрофи.




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Джерело: https://www.facebook.com/reel/2211849579741524
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