У Раді вибухнули гнівом: влада доводить країну до катастрофи

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Кречмаровская Наталия
Ситуація в Україні через повномасштабну російську збройну агресію значно погіршується. Однак в Раді переконані, що деякі рішення влади ведуть країну до катастрофи.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що влада знущається з країни та доводить її до катастрофи. За його словами, нові податки, нові обмеження, невиконані обіцянки — це все дедалі менше схоже на державну політику і дедалі більше на експеримент над українцями.
За його словами, не отримують системної підтримки, податкових послаблень чи реальних фінансових стимулів навіть підприємства, чиї склади та логістичні центри, знищені ворожими ударами.
При цьому, акцентував він, влада роками не може наважитися обмежити захмарні зарплати топчиновників. За словами політика, для цього не потрібно ухвалювати додаткові закони — відповідний документ №8312 уже проголосовано, спікеру потрібно тільки його підписати. Закон передбачає обмеження зарплат чиновників на рівні 10 мінімальних зарплат.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як нардепка Безугла пропонує змінити бронювання та мобілізацію загалом.