У Раді вибухнули гнівом: влада доводить країну до катастрофи

Ситуація в Україні через повномасштабну російську збройну агресію значно погіршується. Однак в Раді переконані, що деякі рішення влади ведуть країну до катастрофи.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що влада знущається з країни та доводить її до катастрофи. За його словами, нові податки, нові обмеження, невиконані обіцянки — це все дедалі менше схоже на державну політику і дедалі більше на експеримент над українцями.

“Особливо це відчуває бізнес. Підприємці отримують постійне зростання податків, тиск і нові обмеження. Наші пропозиції, які могли б хоча б частково полегшити їм роботу, влада просто відхиляє. Але коли знищують бізнес, країна втрачає не абстрактні компанії. Ми втрачаємо робочі місця, доходи людей і надходження до бюджету, з якого фінансується армія”, — переконаний політик.

За його словами, не отримують системної підтримки, податкових послаблень чи реальних фінансових стимулів навіть підприємства, чиї склади та логістичні центри, знищені ворожими ударами.

“Окрема історія — обіцянки військовим. Кілька місяців тому президент і тодішній міністр оборони говорили про можливість отримувати до 470 тисяч гривень на передовій. Але скільки військових реально отримали такі виплати хоча б один раз?”, — зауважив парламентар.

При цьому, акцентував він, влада роками не може наважитися обмежити захмарні зарплати топчиновників. За словами політика, для цього не потрібно ухвалювати додаткові закони — відповідний документ №8312 уже проголосовано, спікеру потрібно тільки його підписати. Закон передбачає обмеження зарплат чиновників на рівні 10 мінімальних зарплат.

“Адже держава має починати економію не з військових, підприємців і звичайних людей, а з себе!”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як нардепка Безугла пропонує змінити бронювання та мобілізацію загалом.