В Раде уже не сдерживают возмущение: чем обернулись громкие обещания властей

В Верховной Раде начали задавать властям неудобные вопросы – где результаты громких обещаний.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков подчеркнул, что обещания розданы, миллиарды потрачены, а украинцы снова остаются один на один с проблемами. По его словам, украинцам месяцами рассказывали, что энергетика готова к зиме, критическая инфраструктура защищена, украинская баллистика вот-вот полетит по России. Политик отметил, что обещали тысячи ракет, собственную спутниковую систему связи, блэкаут в Москве в ответ на удары по украинской энергетике.

"Где конкретные результаты этих обещаний и куда пошли деньги налогоплательщиков — миллиарды из государственного бюджета? Все ли это из той же серии, что и миллиард деревьев, миллион дронов, гигаватт электроэнергии? Где уничтожение российской логистики? Пока мы видим лишь около 3,5% уничтоженных российских складов, но треть разрушенных украинских”, — отметил нардеп.

Политик отметил, что, возможно, нужно было сначала защитить украинскую продукцию, подготовить отдаленные склады, рассредоточить запасы, сделать диверсификацию хранения товаров. Однако, по словам нардепа, властям проще не защитить украинский бизнес, а поднять ему налоги.

"Отдельный вопрос — наша дипломатия и отношения с партнерами. "Надоговаривались" вплоть до ограничений доступа к разведывательным данным и торможению Старлинка! Грандиозных обещаний было много, но, к сожалению, пока мы видим только действия и намерения власти, которые только вредят Украине!", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению нардепа Разумкова, власти ведут Украину к катастрофе.



