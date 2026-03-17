Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Головна Новини Політика України 2026
У Раді розводять руками: українці вже втомилися, а влада бездіє

Народний депутат Гетманцев розповів, чому насправді не можуть забезпечити ВПО житлом

17 березня 2026, 14:54
Кречмаровская Наталия

Житло для внутрішньо переміщених осіб залишається актуальним питанням, однак влада не поспішає вирішувати проблему.

У Раді розводять руками: українці вже втомилися, а влада бездіє

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев пояснив, чому не вдається забезпечити житлом ВПО. За його словами, в Україні 35% збудованого не вводиться в експлуатацію від 12 до 24 місяців. Тобто воно збудоване, але стоїть без діла, пояснив політик.

“Чому? Тому що донори дають гроші на будівлю самого житла, а щодо підведення тих чи інших мереж і комунікацій – гроші потрібно знайти. У вартості всього цього об'єкта вони складають від 20 до 40%. Це організаційна проблема: якщо тобі дають 100% на житло, то знайди вже десь 20-40%”, — зазначив політик. 

За словами народного депутата, джерела вирішення проблеми є — було б бажання. Окреме питання, пояснив політик, щодо переобладнання нежитлових приміщень у житлові. Іноді, за його словами, простіше збудувати щось нове, ніж перебудувати те, що є.

Народний депутат пояснив, що всі ці питання має вирішувати уряд, профільне міністерство, разом з органами місцевого самоврядування. 

“Вирішувати реальні проблеми, які турбують мільйони наших громадян. Люди вже втомилися від яскравих фото, яскравих презентацій, всіх цих рапортів ні про що. У них є проста вимога: давайте, врешті, почнемо будувати, або хоча б ремонтувати водогін”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація у Верховній Раді погіршується — народні депутати не підтримують ініціативи Кабміну, навіть не ходять на роботу. Така діяльність народних обранців вже викликала обурення і в українських військових.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/11607
