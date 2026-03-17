У Раді розводять руками: українці вже втомилися, а влада бездіє

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Житло для внутрішньо переміщених осіб залишається актуальним питанням, однак влада не поспішає вирішувати проблему.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Данило Гетманцев пояснив, чому не вдається забезпечити житлом ВПО. За його словами, в Україні 35% збудованого не вводиться в експлуатацію від 12 до 24 місяців. Тобто воно збудоване, але стоїть без діла, пояснив політик.
За словами народного депутата, джерела вирішення проблеми є — було б бажання. Окреме питання, пояснив політик, щодо переобладнання нежитлових приміщень у житлові. Іноді, за його словами, простіше збудувати щось нове, ніж перебудувати те, що є.
Народний депутат пояснив, що всі ці питання має вирішувати уряд, профільне міністерство, разом з органами місцевого самоврядування.
