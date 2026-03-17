В Раде разводят руками: украинцы уже устали, а власть бездействует
В Раде разводят руками: украинцы уже устали, а власть бездействует

Народный депутат Гетманцев рассказал, почему на самом деле не могут обеспечить ВПЛ жильем

17 марта 2026, 14:54
Кречмаровская Наталия

Жилье для внутренне перемещенных лиц остается актуальным вопросом, однако власти не спешат решать проблему.

В Раде разводят руками: украинцы уже устали, а власть бездействует

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев объяснил, почему не удается обеспечить жильем ВПЛ. По его словам, в Украине 35% выстроенного не вводится в эксплуатацию от 12 до 24 месяцев. То есть оно выстроено, но стоит без дела, объяснил политик.

"Почему? Потому что доноры дают деньги на здание самого жилья, а по подводу тех или иных сетей и коммуникаций — деньги нужно найти. В стоимости всего этого объекта они составляют от 20 до 40%. Это организационная проблема: если тебе дают 100% на жилье, то найди уже где-то 20-40%", — отметил он.

По словам народного депутата, источники решения проблемы есть – было бы желание. Отдельный вопрос, объяснил политик, по поводу переоборудования нежилых помещений в жилые. Иногда, по его словам, проще построить что-нибудь новое, чем перестроить то, что есть.

Народный депутат пояснил, что все эти вопросы должно решать правительство, профильное министерство вместе с органами местного самоуправления.

"Решать реальные проблемы, которые беспокоят миллионы наших граждан. Люди уже устали от ярких фото, ярких презентаций, всех этих рапортов ни о чем. У них есть простое требование: давайте наконец начнем строить, или хотя бы ремонтировать водопровод", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация в Верховной Раде ухудшается — народные депутаты не поддерживают инициативы Кабмина, даже не ходят на работу. Такая деятельность народных избранников уже вызвала негодование и у украинских военных.




Источник: https://t.me/getmantsevdanil/11607
