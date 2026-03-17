В Раде разводят руками: украинцы уже устали, а власть бездействует

Кречмаровская Наталия
Жилье для внутренне перемещенных лиц остается актуальным вопросом, однако власти не спешат решать проблему.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Даниил Гетманцев объяснил, почему не удается обеспечить жильем ВПЛ. По его словам, в Украине 35% выстроенного не вводится в эксплуатацию от 12 до 24 месяцев. То есть оно выстроено, но стоит без дела, объяснил политик.
По словам народного депутата, источники решения проблемы есть – было бы желание. Отдельный вопрос, объяснил политик, по поводу переоборудования нежилых помещений в жилые. Иногда, по его словам, проще построить что-нибудь новое, чем перестроить то, что есть.
Народный депутат пояснил, что все эти вопросы должно решать правительство, профильное министерство вместе с органами местного самоуправления.
