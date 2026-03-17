В Раде разводят руками: украинцы уже устали, а власть бездействует

Жилье для внутренне перемещенных лиц остается актуальным вопросом, однако власти не спешат решать проблему.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев объяснил, почему не удается обеспечить жильем ВПЛ. По его словам, в Украине 35% выстроенного не вводится в эксплуатацию от 12 до 24 месяцев. То есть оно выстроено, но стоит без дела, объяснил политик.

"Почему? Потому что доноры дают деньги на здание самого жилья, а по подводу тех или иных сетей и коммуникаций — деньги нужно найти. В стоимости всего этого объекта они составляют от 20 до 40%. Это организационная проблема: если тебе дают 100% на жилье, то найди уже где-то 20-40%", — отметил он.

По словам народного депутата, источники решения проблемы есть – было бы желание. Отдельный вопрос, объяснил политик, по поводу переоборудования нежилых помещений в жилые. Иногда, по его словам, проще построить что-нибудь новое, чем перестроить то, что есть.

Народный депутат пояснил, что все эти вопросы должно решать правительство, профильное министерство вместе с органами местного самоуправления.

"Решать реальные проблемы, которые беспокоят миллионы наших граждан. Люди уже устали от ярких фото, ярких презентаций, всех этих рапортов ни о чем. У них есть простое требование: давайте наконец начнем строить, или хотя бы ремонтировать водопровод", — подытожил политик.

