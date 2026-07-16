У Раді остаточно лопнуло терпіння через рішення Зеленськго: такого жорсткого кроку не чекав ніхто

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв оголосив про намір достроково скласти депутатські повноваження. Про своє рішення він повідомив під час пленарного засідання Верховної Ради, на якому парламент розглядав кадрові питання, пов'язані з формуванням нового складу уряду.

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Виступаючи з трибуни парламенту, Потураєв не став детально пояснювати мотиви свого кроку. Водночас він звернувся до колег із проханням якнайшвидше розглянути його заяву про припинення депутатських повноважень.

"Прошу розглянути мою заяву так само невідкладно, як і інші рішення, через які я був змушений ухвалити це рішення", – зазначив парламентар.

Потураєв був обраний до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" та входить до однойменної парламентської фракції. Крім того, він очолює Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, який займається питаннями інформаційної безпеки, медіа, культури та гуманітарної сфери.

Заява депутата пролунала на тлі масштабних кадрових змін в уряді. Напередодні Верховна Рада підтримала відставку Кабінету Міністрів, після чого розпочалося формування нового складу виконавчої влади. Однією з найбільш обговорюваних тем стали перестановки у секторі безпеки та оборони.

За інформацією, яка активно обговорюється у політичних колах, частина народних депутатів висловила незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Водночас відповідно до Конституції саме президент України вносить до парламенту кандидатури на посади міністра оборони та міністра закордонних справ.

Портал "Коментарі" вже писав, що кадрові зміни в Міністерстві оборони можуть мати далекосяжні політичні наслідки для президента Володимира Зеленського. Таку думку висловив політичний оглядач Леонід Швець, коментуючи ситуацію навколо зміни керівництва оборонного відомства та реакцію суспільства.