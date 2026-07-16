В Раде окончательно лопнуло терпение из-за решения Зеленского: такого жесткого шага не ожидал никто

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев объявил о намерении досрочно сложить депутатские полномочия. О своем решении он сообщил во время пленарного заседания Верховной Рады, на котором парламент рассматривал кадровые вопросы, связанные с формированием нового состава правительства.

Фото: из открытых источников

Выступая с трибуны парламента, Потураев не стал подробно объяснять мотивы своего шага. В то же время, он обратился к коллегам с просьбой как можно быстрее рассмотреть его заявление о прекращении депутатских полномочий.

"Прошу рассмотреть мое заявление так же безотлагательно, как и другие решения, по которым я был вынужден принять это решение", — отметил парламентарий.

Потураев был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" и входит в одноименную парламентскую фракцию. Кроме того, он возглавляет Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, который занимается вопросами информационной безопасности, медиа, культуры и гуманитарной сферы.

Заявление депутата прозвучало на фоне масштабных кадровых перемен в правительстве. В преддверии Верховная Рада поддержала отставку Кабинета Министров, после чего началось формирование нового состава исполнительной власти. Одной из наиболее обсуждаемых тем стали перестановки в секторе безопасности и обороны.

По информации, активно обсуждаемой в политических кругах, часть народных депутатов выразила несогласие с увольнением Михаила Федорова с должности министра обороны. В то же время, согласно Конституции, именно президент Украины вносит в парламент кандидатуры на должности министра обороны и министра иностранных дел.

Портал "Комментарии" уже писал , что кадровые изменения в Министерстве обороны могут иметь далеко идущие политические последствия для президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал политический обозреватель Леонид Швец, комментируя ситуацию вокруг смены руководства оборонного ведомства и реакции общества.