Гучне рішення Зеленського спричинило демарш військових: ризики для всієї країни шокують

Кадрові зміни в Міністерстві оборони можуть мати далекосяжні політичні наслідки для президента Володимира Зеленського. Таку думку висловив політичний оглядач Леонід Швець, коментуючи ситуацію навколо зміни керівництва оборонного відомства та реакцію суспільства.

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За словами експерта, анонс призначення колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду очільника Міноборони викликав несподівано сильний суспільний резонанс. Зокрема, у Києві та низці інших міст відбулися акції на підтримку Михайла Федорова, що, на думку Швеця, є нетиповим явищем для української політики.

"Вперше за довгий час ми бачимо персоналізований протест. Люди виходять не просто за посаду, а за конкретну людину, яка виросла в цій владі", – зазначив він.

Політичний оглядач вважає, що Федоров став символом інновацій та цифрової трансформації країни. Саме тому його можливий відхід із команди президента викликав настільки гостру реакцію.

"Зараз Федорів уособлює майбутнє. Звідси й така яскрава підтримка", – наголосив Швець.

Водночас експерт критично оцінив можливе призначення Ігоря Клименка. На його думку, очільник МВС не має очевидного досвіду, який гарантував би ефективне керівництво Міністерством оборони.

"Незрозуміло, що він принесе для Міністерства оборони. До структур МВС у суспільства досі зберігається недовіра", – сказав політичний оглядач.

Швець також переконаний, що кадрові рішення не лише впливають на роботу уряду, а й можуть змінити політичний баланс усередині влади.

"Зеленський робить дуже великий внесок у майбутню політичну кар'єру Михайла Федорова. Інакше це важко сприймати", – заявив він.

Крім того, експерт вважає, що президент прагнув посилити власні позиції після оновлення уряду, однак отримав протилежний ефект.

"Він хотів після цих змін більше укріпитися, а в результаті послабився. Це вже виклик не лише для окремих політиків, а й для держави під час війни", – підсумував Леонід Швець.

Як вже писали "Коментарі", колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що для досягнення перемоги у війні з Росією Україні необхідно провести кардинальні зміни у вищому військовому керівництві. На його думку, без оновлення системи управління та кадрових рішень Збройним силам буде складно ефективно протидіяти противнику.