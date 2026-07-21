У Раді ошелешили реальністю: назвали два сценарії для Зеленського і обидва погані

Україна опинилася в глибокій політичній кризі. Ситуація загострилася через рішення Президента України Володимира Зеленського щодо Михайла Федорова.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що акції протесту з вимогами відновити Михайла Федорова на посаді міністра оборони та звільнити Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського є зрозумілою реакцією суспільства. Він розповів про два можливих шляхи розв'язання цієї кризи, однак жоден з них, на його переконання, не є безпечним для країни.

З одного боку, якщо Федоров повернеться, його подальша спільна робота із Зеленським стане вкрай складною. Причина у втраті взаємної довіри. З іншого боку, відставка Сирського під тиском мітингів загрожує дестабілізацією системи управління армією в надскладний період війни.

Крім того, Гончаренко закликав колег по Верховній Раді утриматися від підписання звернень щодо звільнення Головкома. Він наголосив, що кадрові рішення стосовно керівництва ЗСУ належать до виключної конституційної компетенції очільника України, тоді як парламентарям потрібно зосередитися на виконанні своїх безпосередніх контрольних та законодавчих обов'язків.

“Ми реально в глибокій політичній кризі — добрих виходів тут просто немає. Повернути неможливо, не повернути неможливо, прибрати головкома погано, не прибрати теж погано. І створила цю ситуацію одна людина “ Володимир Зеленський”, — наголосив Гончаренко.

За словами політика, будь-які подальші кадрові рішення керівництва держави мають ухвалюватися виключно в інтересах збереження країни та досягнення миру, а не заради збереження політичних рейтингів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, на думку політтехнолога Олега Постернака, Зеленський не повернув Федорова у Міноборони.