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В Раде ошарашили реальностью: назвали два сценария для Зеленского и оба плохие

Народный депутат Гончаренко проанализировал политический кризис из-за увольнения Федорова и требования отправить в отставку Сырского

21 июля 2026, 21:32
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Кречмаровская Наталия

Украина оказалась в глубоком политическом кризисе. Ситуация обострилась из-за решения Президента Украины Владимира Зеленского по поводу Михаила Федорова.

В Раде ошарашили реальностью: назвали два сценария для Зеленского и оба плохие

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что акции протеста с требованиями возобновить Михаила Федорова в должности министра обороны и уволить Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского является понятной реакцией общества. Он рассказал о двух возможных путях разрешения этого кризиса, однако ни один из них, по его убеждению, не безопасен для страны.

С одной стороны, если Федоров вернется, его дальнейшая совместная работа с Зеленским станет очень сложной. Причина в утрате взаимного доверия. Кроме того, отставка Сырского под давлением митингов чревата дестабилизацией системы управления армией в сверхсложный период войны.

Кроме того, Гончаренко призвал коллег по Верховной Раде воздержаться от подписания обращений по увольнению Главкома. Он подчеркнул, что кадровые решения относительно руководства ВСУ относятся к исключительной конституционной компетенции главы Украины, тогда как парламентариям нужно сосредоточиться на выполнении своих непосредственных контрольных и законодательных обязанностей.

"Мы реально в глубоком политическом кризисе — хороших выходов здесь просто нет. Вернуть невозможно, не вернуть невозможно, убрать главкома плохо, не убрать тоже плохо. И создал эту ситуацию один человек "Владимир Зеленский", — подчеркнул Гончаренко.

По словам политика, любые дальнейшие кадровые решения руководства государства должны приниматься исключительно в интересах сохранения страны и достижения мира, а не ради сохранения политических рейтингов.

Напомним: портал "Комментарии" писал , почему, по мнению политтехнолога Олега Постернака, Зеленский не вернул Федорова в Минобороны.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/56225
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