У Раді хапаються за голову: з українців просто знущаються

Днями з'явилася інформація, що в українців виникли проблеми з оформленням соціальних виплат. На проблему звернули увагу у владних кабінетах.

Народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що квест по інстанціях, через який змушені проходити наші громадяни, щоб отримати соціальні виплати – це знущання.

“Ще один приклад. Нещодавно у нас була онлайн-зустріч з мамами, які виховують дітей з інвалідністю, а також представниками громадських обʼєднань. І необхідність проходження дев’яти кіл бюрократичного пекла – одна з болючих проблем. Мами діляться ситуацією, яка виникла після передачі функцій соцвиплат до Пенсійного фонду. Години очікувань у коридорах. Хтось може залишити дитину з родичами вдома. А хтось вимушений тримати її просто на руках в очікуванні чергового "папірця". Проблемою залишається й те, що ПФУ часто не має досвіду роботи з цією категорією осіб”, — пояснив проблему політик.

Також нардеп розповів, що покращить ситуацію та розв'яже проблему. За його словами, допоможе дієва цифровізація — не слайдики в соцмережах, а дійсно корисні для людей сервіси. Базові соціальні послуги мають бути доступними у режимі онлайн.

“Залучення експертів та профільних організацій до розробки та вдосконалення сервісів. Зокрема — залучення до тестування сервісів саме тих людей, для полегшення життя яких вони створюються”, — підсумував політик.

За його словами, законопроєкт, в якому передбачені необхідні зміни вже напрацьований.

