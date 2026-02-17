logo_ukra

У Раді хапаються за голову: з українців просто знущаються
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді хапаються за голову: з українців просто знущаються

Народний депутат Гетманцев окреслив шляхи розв'язання проблеми з оформленням соціальних виплат

17 лютого 2026, 20:16
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Днями з'явилася інформація, що в українців виникли проблеми з оформленням соціальних виплат. На проблему звернули увагу у владних кабінетах.

У Раді хапаються за голову: з українців просто знущаються

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що квест по інстанціях, через який змушені проходити наші громадяни, щоб отримати соціальні виплати – це знущання.

“Ще один приклад. Нещодавно у нас була онлайн-зустріч з мамами, які виховують дітей з інвалідністю, а також представниками громадських обʼєднань. І необхідність проходження дев’яти кіл бюрократичного пекла – одна з болючих проблем. Мами діляться ситуацією, яка виникла після передачі функцій соцвиплат до Пенсійного фонду. Години очікувань у коридорах. Хтось може залишити дитину з родичами вдома. А хтось вимушений тримати її просто на руках в очікуванні чергового "папірця". Проблемою залишається й те, що ПФУ часто не має досвіду роботи з цією категорією осіб”, — пояснив проблему політик. 

Також нардеп розповів, що покращить ситуацію та розв'яже проблему. За його словами, допоможе дієва цифровізація — не слайдики в соцмережах, а дійсно корисні для людей сервіси. Базові соціальні послуги мають бути доступними у режимі онлайн.

“Залучення експертів та профільних організацій до розробки та вдосконалення сервісів. Зокрема — залучення до тестування сервісів саме тих людей, для полегшення життя яких вони створюються”, — підсумував політик. 

За його словами, законопроєкт, в якому передбачені необхідні зміни вже напрацьований. 

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, народні депутати все частіше стали критикувати дії та рішення президента України Володимира Зеленського.




Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/11324
