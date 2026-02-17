logo

В Раде хватаются за голову: над украинцами просто издеваются
В Раде хватаются за голову: над украинцами просто издеваются

Народный депутат Гетманцев очертил пути решения проблемы с оформлением социальных выплат

17 февраля 2026, 20:16
Автор:
Кречмаровская Наталия

На днях появилась информация, что у украинцев возникли проблемы с оформлением социальных выплат. На проблему обратили внимание во властных кабинетах.

В Раде хватаются за голову: над украинцами просто издеваются

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что квест по инстанциям, через который вынуждены проходить наши граждане, чтобы получить социальные выплаты – это издевательство.

"Еще один пример. Недавно у нас была онлайн-встреча с мамами, воспитывающими детей с инвалидностью, а также представителями общественных объединений. И необходимость прохождения девяти кругов бюрократического ада — одна из болезненных проблем. Мамы делятся ситуацией, которая возникла после передачи функций соцвыплат в Пенсионный фонд. Часы ожиданий в коридорах. Кто может оставить ребенка с родственниками дома. А кто-то вынужден держать ее прямо на руках в ожидании очередной "бумажки". Проблемой остается и то, что у ПФУ часто нет опыта работы с этой категорией лиц”, — объяснил проблему политик.

Также нардеп рассказал, что улучшит ситуацию и разрешит проблему. По его словам, поможет действенная цифровизация – не слайдики в соцсетях, а действительно полезные для людей сервисы. Базовые социальные услуги должны быть доступны в режиме онлайн.

"Привлечение экспертов и профильных организаций к разработке и совершенствованию сервисов. В частности — привлечение к тестированию сервисов именно тех людей, для облегчения жизни которых они создаются", — подытожил политик.

По его словам, законопроект, в котором предусмотрены необходимые изменения, уже наработан.

Напомним, портал "Комментарии" писал, народные депутаты все чаще стали критиковать действия и решения президента Украины Владимира Зеленского.




Источник: https://t.me/getmantsevdanil/11324
