В Раде хватаются за голову: над украинцами просто издеваются

На днях появилась информация, что у украинцев возникли проблемы с оформлением социальных выплат. На проблему обратили внимание во властных кабинетах.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что квест по инстанциям, через который вынуждены проходить наши граждане, чтобы получить социальные выплаты – это издевательство.

"Еще один пример. Недавно у нас была онлайн-встреча с мамами, воспитывающими детей с инвалидностью, а также представителями общественных объединений. И необходимость прохождения девяти кругов бюрократического ада — одна из болезненных проблем. Мамы делятся ситуацией, которая возникла после передачи функций соцвыплат в Пенсионный фонд. Часы ожиданий в коридорах. Кто может оставить ребенка с родственниками дома. А кто-то вынужден держать ее прямо на руках в ожидании очередной "бумажки". Проблемой остается и то, что у ПФУ часто нет опыта работы с этой категорией лиц”, — объяснил проблему политик.

Также нардеп рассказал, что улучшит ситуацию и разрешит проблему. По его словам, поможет действенная цифровизация – не слайдики в соцсетях, а действительно полезные для людей сервисы. Базовые социальные услуги должны быть доступны в режиме онлайн.

"Привлечение экспертов и профильных организаций к разработке и совершенствованию сервисов. В частности — привлечение к тестированию сервисов именно тех людей, для облегчения жизни которых они создаются", — подытожил политик.

По его словам, законопроект, в котором предусмотрены необходимые изменения, уже наработан.

По его словам, законопроект, в котором предусмотрены необходимые изменения, уже наработан.




