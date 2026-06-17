У Раді хапаються за голову: як виживати українцям

В Україні неодноразово заявляли про необхідність проведення пенсійної реформи, адже значна частина громадян отримують просто мізерні пенсії. Однак спроби забезпечити пенсіонерам гідні виплати поки не дали відчутних результатів.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, що пенсійна реформа потрібна, але спочатку потрібно забезпечити гідне життя тим пенсіонерам, які живуть сьогодні.

“Майже три мільйони українців отримують пенсію від 2560 до 3000 гривень. Як прожити на такі кошти в умовах постійного зростання цін? Мінімальна пенсія має бути не менше 7300 грн. Адже реальний прожитковий мінімум сьогодні становить близько 9 тисяч гривень, тоді як уряд заклав у бюджет лише 2560 гривень”, — зазначив політик.

Народний депутат також зауважив, що важливим є рішення Верховного Суду, який визнав незаконними обмеження пенсій військовим пенсіонерам. Держава повинна повернути людям усе, що було недоплачено.

“Щодо анонсованої пенсійної реформи — чекаємо на конкретний законопроєкт. Коли побачимо документ із розрахунками, тоді буде предметна дискусія. Бо головне питання сьогодні — як допомогти тим пенсіонерам, які не можуть чекати ще кілька років”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мінімальні пенсії в України не витримують жодної конкуренції із цінами. У Раді вже визнають, що мінімальні пенсії значно нижчі за фактичний прожитковий мінімум і прожити на них не реально. Однак проблема не тільки в нарахуваннях виплат пенсіонерам, а й в самій методиці. В Раді пропонують новий підхід, завдяки якому пенсії можна підвищити в декілька разів.



