У Раді хапаються за голову: як виживати українцям

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Кречмаровская Наталия
В Україні неодноразово заявляли про необхідність проведення пенсійної реформи, адже значна частина громадян отримують просто мізерні пенсії. Однак спроби забезпечити пенсіонерам гідні виплати поки не дали відчутних результатів.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, що пенсійна реформа потрібна, але спочатку потрібно забезпечити гідне життя тим пенсіонерам, які живуть сьогодні.
Народний депутат також зауважив, що важливим є рішення Верховного Суду, який визнав незаконними обмеження пенсій військовим пенсіонерам. Держава повинна повернути людям усе, що було недоплачено.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мінімальні пенсії в України не витримують жодної конкуренції із цінами. У Раді вже визнають, що мінімальні пенсії значно нижчі за фактичний прожитковий мінімум і прожити на них не реально. Однак проблема не тільки в нарахуваннях виплат пенсіонерам, а й в самій методиці. В Раді пропонують новий підхід, завдяки якому пенсії можна підвищити в декілька разів.