В Раде хватаются за голову: как выживать украинцам

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Кречмаровская Наталия
В Украине неоднократно заявляли о необходимости проведения пенсионной реформы, ведь большая часть граждан получают просто мизерные пенсии. Однако попытки обеспечить пенсионерам достойные выплаты пока не принесли ощутимых результатов.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, что пенсионная реформа нужна, но сначала нужно обеспечить достойную жизнь тем пенсионерам, которые живут сегодня.
Народный депутат также отметил, что важно решение Верховного Суда, который признал незаконными ограничение пенсий военным пенсионерам. Государство должно вернуть людям все, что было недоплачено.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что минимальные пенсии у Украины не выдерживают никакой конкуренции с ценами. В Раде уже признают, что минимальные пенсии значительно ниже фактического прожиточного минимума и прожить на них не реально. Однако проблема не только в начислениях выплат пенсионерам, но и в самой методике. В Раде предлагают новый подход, благодаря которому пенсии можно повысить в несколько раз.