В Раде хватаются за голову: как выживать украинцам

В Украине неоднократно заявляли о необходимости проведения пенсионной реформы, ведь большая часть граждан получают просто мизерные пенсии. Однако попытки обеспечить пенсионерам достойные выплаты пока не принесли ощутимых результатов.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, что пенсионная реформа нужна, но сначала нужно обеспечить достойную жизнь тем пенсионерам, которые живут сегодня.

"Почти три миллиона украинцев получают пенсию от 2560 до 3000 гривен. Как прожить на такие средства в условиях постоянного роста цен? Минимальная пенсия должна быть не менее 7300 грн. Ведь реальный прожиточный минимум сегодня составляет около 9 тысяч гривен, тогда как правительство заложило в бюджет всего 2560 гривен", — отметил политик.

Народный депутат также отметил, что важно решение Верховного Суда, который признал незаконными ограничение пенсий военным пенсионерам. Государство должно вернуть людям все, что было недоплачено.

"Об анонсированной пенсионной реформе — ждем конкретный законопроект. Когда увидим документ с расчетами, тогда будет предметная дискуссия. Потому что главный вопрос сегодня — как помочь тем пенсионерам, которые не могут ждать еще несколько лет", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что минимальные пенсии у Украины не выдерживают никакой конкуренции с ценами. В Раде уже признают, что минимальные пенсии значительно ниже фактического прожиточного минимума и прожить на них не реально. Однако проблема не только в начислениях выплат пенсионерам, но и в самой методике. В Раде предлагают новый подход, благодаря которому пенсии можно повысить в несколько раз.



