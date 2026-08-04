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У Раді хапаються за голову: влада підготувала шокуючі обмеження для українців

Народний депутат Разумков розповів про жорсткі обмеження, які влада підготувала українцям

4 серпня 2026, 17:56
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Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді розповіли про чергові ініціативи влади, які ускладнять життя українцям. 

У Раді хапаються за голову: влада підготувала шокуючі обмеження для українців

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що влада приготувала українцям нові “подарунки” — контроль Податкової при перетині кордону та блокування консульських послуг. Політик зазначив, що деякі ініціативи є тільки інформаційними вкидами, щоб перевірити реакцію суспільства, однак деякі стають реальністю. Серед таких ініціатив: 

1. Нібито скасування відстрочок від мобілізації для 8 категорій громадян. Такого рішення за словами політика, немає і деякі нардепи не підтримають таке рішення, адже це стане ще однією можливістю збільшити мільярдні заробітки системи ТЦК.

2. Передача даних до податкової після перетину кордону. Це, зазначив нардеп, уже реальність. 

“Податкова тепер знатиме, хто, коли та куди виїхав. А потім почнуться запитання і перевірки: звідки гроші на поїздку, чому були за кордоном, які були витрати. А далі — широкі можливості для тиску на підприємців і ризики для українців, які отримують державну підтримку. Наступним кроком можуть стати перегляд або скасування соціальних виплат, субсидій та інших видів допомоги. Замість боротьби з корупцією влада вкотре посилює контроль над звичайними людьми”, — наголосив політик. 

3. Блокування консульських послуг тим громадянам, які не стали на військовий облік. За його словами, замість того щоб підтримувати зв'язок із мільйонами українців за кордоном, захищати їхні права і зберігати їхній зв'язок із рідною державою, влада вкотре робить усе, щоб остаточно відштовхнути цих людей від України.

Політик переконаний, що парламент не повинен підтримувати призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ. МЗС має бути підтримкою для українців у світі, а не ставати інструментом створення для них нових проблем, наголосив народний депутат. 

“Проте варто пам'ятати: міністр закордонних справ — це частина президентської вертикалі влади. Так само, як Податкова, яка перебуває в зоні відповідальності Гетманцева — вірного соратника президента. Як і система ТЦК. Тому всі ці рішення – це не випадковість і не ініціатива окремих чиновників. Це політика влади!”, — підсумував Разумков.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Зеленського розповіли, кому дозволено протестувати під час війни.



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Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4930
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