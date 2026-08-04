В Раде хватаются за голову: власть подготовила шокирующие ограничения для украинцев

В Верховной Раде рассказали об очередных инициативах власти, которые усложнят жизнь украинцам.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что власти приготовили украинцам новые "подарки" — контроль Налоговой при пересечении границы и блокирование консульских услуг. Политик отметил, что некоторые инициативы являются только информационными вбросами, чтобы проверить реакцию общества, но некоторые становятся реальностью. Среди таких инициатив:

1. Якобы отмена отсрочек от мобилизации для 8 категорий граждан. Такого решения, по словам политика, нет, и некоторые нардепы не поддержат такое решение, ведь это станет еще одной возможностью увеличить миллиардные заработки системы ТЦК.

2. Передача данных в налоговую после пересечения границы. Это, отметил нардеп, уже реальность.

"Налоговая теперь будет знать, кто, когда и куда уехал. А потом начнутся вопросы и проверки: откуда деньги на поездку, почему были за рубежом, какие были расходы. А дальше — широкие возможности для давления на предпринимателей и риски для украинцев, получающих государственную поддержку. Следующим шагом может стать пересмотр или отмена социальных выплат, субсидий и других видов помощи. Вместо борьбы с коррупцией власти еще раз усиливают контроль над обычными людьми”, — подчеркнул политик.

3. Блокировка консульских услуг тем гражданам, которые не встали на военный учет. По его словам, вместо того, чтобы поддерживать связь с миллионами украинцев за рубежом, защищать их права и сохранять их связь с родным государством, власть в очередной раз делает все, чтобы окончательно оттолкнуть этих людей от Украины.

Политик убежден, что парламент не должен поддерживать назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел. МИД должен быть поддержкой для украинцев в мире, а не становиться инструментом создания для них новых проблем, подчеркнул народный депутат.

"Однако стоит помнить: министр иностранных дел – это часть президентской вертикали власти. Так же, как Налоговая, находящаяся в зоне ответственности Гетманцева – верного соратника президента. Как и система ТЦК. Поэтому все эти решения – это не случайность и не инициатива отдельных чиновников. Это политика власти!", — подытожил Разумков.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что у Зеленского рассказали, кому разрешено протестовать во время войны.