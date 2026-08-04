В Раде хватаются за голову: власть подготовила шокирующие ограничения для украинцев

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Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде рассказали об очередных инициативах власти, которые усложнят жизнь украинцам.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что власти приготовили украинцам новые "подарки" — контроль Налоговой при пересечении границы и блокирование консульских услуг. Политик отметил, что некоторые инициативы являются только информационными вбросами, чтобы проверить реакцию общества, но некоторые становятся реальностью. Среди таких инициатив:
1. Якобы отмена отсрочек от мобилизации для 8 категорий граждан. Такого решения, по словам политика, нет, и некоторые нардепы не поддержат такое решение, ведь это станет еще одной возможностью увеличить миллиардные заработки системы ТЦК.
2. Передача данных в налоговую после пересечения границы. Это, отметил нардеп, уже реальность.
3. Блокировка консульских услуг тем гражданам, которые не встали на военный учет. По его словам, вместо того, чтобы поддерживать связь с миллионами украинцев за рубежом, защищать их права и сохранять их связь с родным государством, власть в очередной раз делает все, чтобы окончательно оттолкнуть этих людей от Украины.
Политик убежден, что парламент не должен поддерживать назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел. МИД должен быть поддержкой для украинцев в мире, а не становиться инструментом создания для них новых проблем, подчеркнул народный депутат.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что у Зеленского рассказали, кому разрешено протестовать во время войны.