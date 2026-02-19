У Раді хапаються за голову: в Кабміні повний бардак, а депутати займаються бізнесом на біді

Рішення Кабінету міністрів часто критикують у Верховній Раді. Народні депутати вказували на недоцільність виплати “бонусів” усім українцям на тлі дефіциту бюджету. Вважають за необхідне направляти адресну грошову допомогу.

Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що більш слабкого уряду, ніж попередній зі Шмигалем і нинішній зі Свириденко, в Україні за 35 років не було. Відповідно, за його словами, не було і більш слабкого, непрофесійного міністра енергетики.

“Більш слабкого профільного комітету (Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВР, — ред.) теж не було. Андрій Герус (голова комітету, — ред.) не розуміє, що таке парламентський контроль за діями в енергетиці. Я чесно скажу: кожне засідання комітету для мене — це нерви і стрес. Я завжди там в опозиції, один чи двоє проти двадцяти. Більшість вважає, що Герус робить хорошу справу, я ж вважаю, що він займається бізнесом на біді. Контролю з боку комітету фактично не було. Усі займаються батарейками, сонцем, біопаливом, біогазом. Усі бізнесмени, всім добре”, — пояснив нардеп.

Нардеп розповів, як працювали в уряді у 2001–2002 роках. За його словами, якщо за дорученням прем’єра, постанова мала вийти через п’ять днів, весь Кабмін і міністерства працювали, і документ виходив через п’ять днів. Секретаріат, за словами нардепа, працював бездоганно.

“Сьогодні ж повний бардак”, — підсумував політик.

