У Раді хапаються за голову: в Кабміні повний бардак, а депутати займаються бізнесом на біді

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Рішення Кабінету міністрів часто критикують у Верховній Раді. Народні депутати вказували на недоцільність виплати “бонусів” усім українцям на тлі дефіциту бюджету. Вважають за необхідне направляти адресну грошову допомогу.
Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що більш слабкого уряду, ніж попередній зі Шмигалем і нинішній зі Свириденко, в Україні за 35 років не було. Відповідно, за його словами, не було і більш слабкого, непрофесійного міністра енергетики.
Нардеп розповів, як працювали в уряді у 2001–2002 роках. За його словами, якщо за дорученням прем’єра, постанова мала вийти через п’ять днів, весь Кабмін і міністерства працювали, і документ виходив через п’ять днів. Секретаріат, за словами нардепа, працював бездоганно.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення щодо виборів, на думку нардепів, можуть готувати в Офісі президента.