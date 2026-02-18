В Раді не приховують занепокоєння: які рішення можуть готувати в Офісі президента

Питання проведення виборів в Україні активно обговорюють — народні депутати напрацьовують відповідний законопроєкт. Однак у Раді наголошують, за якої умови можна проводити вибори.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Ірина Геращенко не виключає, що днями до парламенту внесуть проєкт змін до виборчого законодавства, над якими активно працює парламентська робоча група.

“На її засіданні наголосила, що вибори мають відбутися після завершення воєнного стану. Висловила серйозне занепокоєння щодо перспектив відкриття тисяч спецдільниць для голосування військових. У 2019 їх було 85. Нинішня лінія фронту і кількість військовослужбовців ЗСУ, створює спокусу створити десятки тисяч закритих дільниць. Це відкриває ідеальне поле для зловживань і фальсифікацій, про які військові й не знатимуть”, — зауважила вона.

Також народна депутатка підкреслила, що на робочій групі ніколи не обговорювалися ніякі зміни до закону про референдум.

“Впевнена, що паралельний процес давно триває в Офісі президента і саме його хочуть легалізувати через групу, яка працює достатньо фахово і конструктивно. Зараз треба зосередитися на мирі, а не на виборах. Вибори під час війни — це російський сценарій, надзвичайно небезпечний для України”, — підкреслила політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що розробити кістяк законопроєкту про проведення виборів планують протягом найближчих тижнів. Йдеться, за його словами, про напрацювання дорожньої карти по демократії. Вибори, як підкреслили в Раді, повинні відбутися після зупинки воєнних дій і після війни.



