В Раді не приховують занепокоєння: які рішення можуть готувати в Офісі президента

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Питання проведення виборів в Україні активно обговорюють — народні депутати напрацьовують відповідний законопроєкт. Однак у Раді наголошують, за якої умови можна проводити вибори.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка Ірина Геращенко не виключає, що днями до парламенту внесуть проєкт змін до виборчого законодавства, над якими активно працює парламентська робоча група.
Також народна депутатка підкреслила, що на робочій групі ніколи не обговорювалися ніякі зміни до закону про референдум.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що розробити кістяк законопроєкту про проведення виборів планують протягом найближчих тижнів. Йдеться, за його словами, про напрацювання дорожньої карти по демократії. Вибори, як підкреслили в Раді, повинні відбутися після зупинки воєнних дій і після війни.