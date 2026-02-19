В Раде хватаются за голову: в Кабмине полный бардак, а депутаты занимаются бизнесом на беде

Решения Кабинета министров часто критикуют в Верховной Раде. Народные депутаты указывали на нецелесообразность выплаты "бонусов" всем украинцам на фоне дефицита бюджета. Считают необходимым направлять адресную денежную помощь.

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что более слабого правительства, чем предыдущее со Шмыгалем и нынешнее со Свириденко, в Украине за 35 лет не было. Соответственно, по его словам, не было и более слабого, непрофессионального министра энергетики.

"Более слабого профильного комитета (Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР, — ред.) тоже не было. Андрей Герус (председатель комитета, — ред.) не понимает, что такое парламентский контроль за действиями в энергетике. Я честно скажу: каждое заседание комитета для меня – это нервы и стресс. Я всегда там в оппозиции, один или два против двадцати. Большинство считает, что Герус делает хорошее дело, я считаю, что он занимается бизнесом на беде. Контроля со стороны комитета фактически не было. Все занимаются батарейками, солнцем, биотопливом, биогазом. Все бизнесмены, всем хорошо”, – объяснил нардеп.

Нардеп рассказал, как работали в правительстве в 2001-2002 годах. По его словам, если по поручению премьера постановление должно было выйти через пять дней, весь Кабмин и министерства работали, и документ выходил через пять дней. Секретариат, по словам нардепа, работал безупречно.

"Сегодня же полный бардак", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение по выборам, по мнению нардепов, могут готовить в Офисе президента.



