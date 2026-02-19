logo

В Раде хватаются за голову: в Кабмине полный бардак, а депутаты занимаются бизнесом на беде
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде хватаются за голову: в Кабмине полный бардак, а депутаты занимаются бизнесом на беде

Народный депутат Кучеренко назвал самыми слабыми Кабмины во главе со Шмыгалем и Свириденко

19 февраля 2026, 14:14
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Решения Кабинета министров часто критикуют в Верховной Раде. Народные депутаты указывали на нецелесообразность выплаты "бонусов" всем украинцам на фоне дефицита бюджета. Считают необходимым направлять адресную денежную помощь.

В Раде хватаются за голову: в Кабмине полный бардак, а депутаты занимаются бизнесом на беде

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что более слабого правительства, чем предыдущее со Шмыгалем и нынешнее со Свириденко, в Украине за 35 лет не было. Соответственно, по его словам, не было и более слабого, непрофессионального министра энергетики.

"Более слабого профильного комитета (Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР, — ред.) тоже не было. Андрей Герус (председатель комитета, — ред.) не понимает, что такое парламентский контроль за действиями в энергетике. Я честно скажу: каждое заседание комитета для меня – это нервы и стресс. Я всегда там в оппозиции, один или два против двадцати. Большинство считает, что Герус делает хорошее дело, я считаю, что он занимается бизнесом на беде. Контроля со стороны комитета фактически не было. Все занимаются батарейками, солнцем, биотопливом, биогазом. Все бизнесмены, всем хорошо”, – объяснил нардеп.

Нардеп рассказал, как работали в правительстве в 2001-2002 годах. По его словам, если по поручению премьера постановление должно было выйти через пять дней, весь Кабмин и министерства работали, и документ выходил через пять дней. Секретариат, по словам нардепа, работал безупречно.

"Сегодня же полный бардак", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение по выборам, по мнению нардепов, могут готовить в Офисе президента.




Источник: https://t.me/OleksiiKucherenko/6194
