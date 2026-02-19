В Раде хватаются за голову: в Кабмине полный бардак, а депутаты занимаются бизнесом на беде

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Решения Кабинета министров часто критикуют в Верховной Раде. Народные депутаты указывали на нецелесообразность выплаты "бонусов" всем украинцам на фоне дефицита бюджета. Считают необходимым направлять адресную денежную помощь.
Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что более слабого правительства, чем предыдущее со Шмыгалем и нынешнее со Свириденко, в Украине за 35 лет не было. Соответственно, по его словам, не было и более слабого, непрофессионального министра энергетики.
Нардеп рассказал, как работали в правительстве в 2001-2002 годах. По его словам, если по поручению премьера постановление должно было выйти через пять дней, весь Кабмин и министерства работали, и документ выходил через пять дней. Секретариат, по словам нардепа, работал безупречно.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение по выборам, по мнению нардепов, могут готовить в Офисе президента.