В Раде хватаются за голову: что на самом деле скрывают за якобы отравлением нардепов

Верховная Рада в четверг, 12 февраля, не смогла провести заседание из-за отсутствия большого количества депутатов. Одни народные избранники уехали в командировку, другие массово заболели — то ли вирус, то ли отравление в столовой Рады. Однако проблема может быть не только в этом.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Ирина Геращенко отметила, что "Слуги" талантливо отвлекают и переключают внимание.

"Объяснить отсутствие депутатов отравлением в парламентском буфете и фактическую нетрудоспособность ВР — это талант. Куда там Чечетову и Януковичу. Но ведь слуг не было не только сегодня! Вчера они давали максимум 168 голосов, последний раз 226 на табло от СН было 3!!! лет назад. Ну уж очень затяжная диарея”, — объяснила народная депутат.

Нардепка отметила, что необходимость сдать тест удивила.

"Анализы куда приносить? В президиум? С анализов начала эта власть, анализами заканчивает. Правда, чтобы же не на фоне трагедии на фронте и с энергетикой, разваленной экономики и уничтоженных государственных из институций. В целом да, смешно…. Дискредитация ВР продолжается такими темпами, что Путин не нужен”, — отметила политик.

Народная депутат пожелала всем коллегам по парламенту не болеть и выздоровление, сейчас действительно пора гриппа и вирусов. Однако напомнила, что 3 февраля во время открытия новой парламентской сессии в зале был Генсек НАТО Марк Рютте и несколько десятков депутатов.

"Тоже накрыла диарея? Вспомнилось, как Людмила Янукович описывала ужасы Майдана — начались массовые отравления:) похоже, сценаристы "Квартала" наслушались классиков и взяли на заметку, готовы объяснять фактическое уничтожение парламента чем угодно, кроме правды – безответственностью, отсутствием монобольшинства, нежеланием работать”, — подытожила политик.

