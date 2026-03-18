У Раді хапаються за голову: наслідки рішень української влади будуть жахливими

Кречмаровская Наталия
Припинення транзиту російської нафти до європейських країн спричинило справжній скандал — влада Угорщини та Словаччини вдалися до шантажу, щоб повернути дешевий ресурс. І Україна погодилася відновити транзит, однак наслідки рішення, як зазначають в Раді, будуть катастрофічними.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, якщо українська влада не здатна відстояти власну позицію, не варто й починати. Саме так, за його словами, виглядає історія з нафтопроводом “Дружба”, на якому держава-агресор заробляє, постачаючи нафту до Угорщини та Словаччини.
А тепер, після публічної жорсткої позиції, пояснив народний депутат, влада України раптом погодилася взяти грошей для відновлення нафтопроводу, щоб знову відкрити транзит російської нафти для Угорщини та Словаччини.
Політик переконаний, що відкриття транзиту — це, по суті, відновлення доходів Росії від нафти.
