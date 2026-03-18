У Раді хапаються за голову: наслідки рішень української влади будуть жахливими

Припинення транзиту російської нафти до європейських країн спричинило справжній скандал — влада Угорщини та Словаччини вдалися до шантажу, щоб повернути дешевий ресурс. І Україна погодилася відновити транзит, однак наслідки рішення, як зазначають в Раді, будуть катастрофічними.

Верховна Рада.

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, якщо українська влада не здатна відстояти власну позицію, не варто й починати. Саме так, за його словами, виглядає історія з нафтопроводом “Дружба”, на якому держава-агресор заробляє, постачаючи нафту до Угорщини та Словаччини.

“Спочатку у влади була позиція, що він зупинений через пошкодження внаслідок обстрілів. Але якщо це дійсно так, то виникає питання: чому до об’єкта не допустили представників Єврокомісії, щоб вони самі переконалися і зафіксували, що це наслідок дій Росії? Це був би зрозумілий аргумент для всіх партнерів”, — зауважив політик.

А тепер, після публічної жорсткої позиції, пояснив народний депутат, влада України раптом погодилася взяти грошей для відновлення нафтопроводу, щоб знову відкрити транзит російської нафти для Угорщини та Словаччини.

“Що цей крок дасть Україні? Він не розблокує фінансову допомогу від Євросоюзу в 90 млрд євро – максимум, лише наблизить нас до цього. Це не пришвидшить вступ України до ЄС. Самі європейські партнери говорять про перспективу в 10–20 років”, — зазначив нардеп.

Політик переконаний, що відкриття транзиту — це, по суті, відновлення доходів Росії від нафти.

“Це означає ще більше фінансування ворожої армії, яка щодня вбиває українців і руйнує нашу країну. Поки українські військові стримують ворога на фронті, окремі рішення нашої ж влади можуть напряму посилювати цього ворога фінансово”, — підсумував народний депутат.

