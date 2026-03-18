logo_ukra

BTC/USD

71349

ETH/USD

2191.45

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 "Всіх нардепів мобілізувати та відправити на фронт": у Раді вказали, хто має першим йти на війну
commentss НОВИНИ Всі новини

“Всіх нардепів мобілізувати та відправити на фронт”: у Раді вказали, хто має першим йти на війну

Народний депутат Мазурашу про мобілізацію нардепів

18 березня 2026, 17:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський не задоволений роботою Верховної Ради та пригрозив народним депутатам мобілізацією та відправкою на фронт. Хоча згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що Зеленського не так зрозуміли, “під куполом” оживились та пояснили, хто з нардепів першим має йти на війну. 

Мобілізація нардепів. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Георгій Мазурашу розповів, що подавав до Верховної Ради ініціативу щодо змін, які дозволяли б нардепам під час воєнного стану поєднувати роботу з військовою службою (якщо підрозділи погоджуються на таке поєднання). Однак, за його словами, ці пропозиції не мають підтримки.

“А щодо мобілізації нардепів — цілком логічно було б давати можливість мобілізовувати тих, хто підтримує “бусифікацію”. Підтримуєш? — в бусік і “на мʼясо” — це з іронією”, — пояснив політик.

Якщо серйозніше, то на переконання народного депутата, питання захисту Вітчизни неможливо успішно вирішувати, якщо розраховувати на заганяння та утримування людей силою в армії.

“Захист Вітчизни — це почесна місія для найсміливіших патріотів. І це не має бути покаранням за “погану роботу”. Захист Вітчизни — це найвищий прояв патріотизму. І це не залежить від статусу, посад, майнового стану тощо. А залежить виключно від того, чи громадянин реально спроможний служити та воювати, чи має необхідні для цього морально-вольові якості”, — зазначив політик. 

При цьому уточнив, що не підтримав би подібні ініціативи, адже не підтримує рабовласницьку філософію і рабовласницькі підходи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кого, за словами народних депутатів, почали “пакувати” представники ТЦК.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/nardepSN/3187
Теги:

Новини

Всі новини