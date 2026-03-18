“Всіх нардепів мобілізувати та відправити на фронт”: у Раді вказали, хто має першим йти на війну

Президент України Володимир Зеленський не задоволений роботою Верховної Ради та пригрозив народним депутатам мобілізацією та відправкою на фронт. Хоча згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що Зеленського не так зрозуміли, “під куполом” оживились та пояснили, хто з нардепів першим має йти на війну.

Народний депутат Георгій Мазурашу розповів, що подавав до Верховної Ради ініціативу щодо змін, які дозволяли б нардепам під час воєнного стану поєднувати роботу з військовою службою (якщо підрозділи погоджуються на таке поєднання). Однак, за його словами, ці пропозиції не мають підтримки.

“А щодо мобілізації нардепів — цілком логічно було б давати можливість мобілізовувати тих, хто підтримує “бусифікацію”. Підтримуєш? — в бусік і “на мʼясо” — це з іронією”, — пояснив політик.

Якщо серйозніше, то на переконання народного депутата, питання захисту Вітчизни неможливо успішно вирішувати, якщо розраховувати на заганяння та утримування людей силою в армії.

“Захист Вітчизни — це почесна місія для найсміливіших патріотів. І це не має бути покаранням за “погану роботу”. Захист Вітчизни — це найвищий прояв патріотизму. І це не залежить від статусу, посад, майнового стану тощо. А залежить виключно від того, чи громадянин реально спроможний служити та воювати, чи має необхідні для цього морально-вольові якості”, — зазначив політик.

При цьому уточнив, що не підтримав би подібні ініціативи, адже не підтримує рабовласницьку філософію і рабовласницькі підходи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кого, за словами народних депутатів, почали “пакувати” представники ТЦК.