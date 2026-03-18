Главная Новости Политика Украины 2026 В Раде хватаются за голову: последствия решений украинской власти будут ужасными
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде хватаются за голову: последствия решений украинской власти будут ужасными

Народный депутат Разумков о последствиях возобновления транзита российской нефти

18 марта 2026, 22:28
Кречмаровская Наталия

Прекращение транзита российской нефти в европейские страны повлекло за собой настоящий скандал — власти Венгрии и Словакии прибегли к шантажу, чтобы вернуть дешевый ресурс. И Украина согласилась возобновить транзит, однако последствия решения, как отмечают в Раде, будут катастрофическими.

В Раде хватаются за голову: последствия решений украинской власти будут ужасными

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что если украинские власти не способны отстоять собственную позицию, не стоит и начинать. Именно так, по его словам, выглядит история с нефтепроводом "Дружба", на котором государство-агрессор зарабатывает, поставляя нефть в Венгрию и Словакию.

"Сначала у власти была позиция, что он остановлен из-за повреждений в результате обстрелов. Но если это действительно так, то возникает вопрос: почему к объекту не допустили представителей Еврокомиссии, чтобы они сами убедились и зафиксировали, что это следствие действий России? Это был бы понятный аргумент для всех партнеров", — отметил политик.

А теперь, после публичной жесткой позиции, объяснил народный депутат, власти Украины вдруг согласились взять деньги для восстановления нефтепровода, чтобы вновь открыть транзит российской нефти для Венгрии и Словакии.

"Что этот шаг даст Украине? Он не разблокирует финансовую помощь от Евросоюза в 90 млрд евро — максимум, только приблизит нас к этому. Это не ускорит вступление Украины в ЕС. Сами европейские партнеры говорят о перспективе в 10-20 лет", — отметил нардеп.

Политик убежден, что открытие транзита – это, по сути, восстановление доходов России от нефти.

"Это означает еще большее финансирование вражеской армии, которая ежедневно убивает украинцев и разрушает нашу страну. Пока украинские военные сдерживают врага на фронте, отдельные решения нашей власти могут напрямую усиливать этого врага финансово", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде думают о мобилизации народных депутатов.




Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4725
