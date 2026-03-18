Кречмаровская Наталия
Прекращение транзита российской нефти в европейские страны повлекло за собой настоящий скандал — власти Венгрии и Словакии прибегли к шантажу, чтобы вернуть дешевый ресурс. И Украина согласилась возобновить транзит, однако последствия решения, как отмечают в Раде, будут катастрофическими.
Верховная Рада.
Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что если украинские власти не способны отстоять собственную позицию, не стоит и начинать. Именно так, по его словам, выглядит история с нефтепроводом "Дружба", на котором государство-агрессор зарабатывает, поставляя нефть в Венгрию и Словакию.
А теперь, после публичной жесткой позиции, объяснил народный депутат, власти Украины вдруг согласились взять деньги для восстановления нефтепровода, чтобы вновь открыть транзит российской нефти для Венгрии и Словакии.
Политик убежден, что открытие транзита – это, по сути, восстановление доходов России от нефти.
